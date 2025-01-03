Ворскла усилилась игроком из чемпионата Швейцарии — детали

Клуб УПЛ подписал игрока из чемпионата Швейцарии
Украинские клубы начали подписывать первых игроков уже на старте зимнего трансферного окна. Стало известно об очередном трансфере в УПЛ.
Полтавская "Ворскла" подписала атакующего полузащитника "Аарау" Милота Авдили, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
Стороны договорились не разглашать условия перехода. Авдили уже в ближайшее время должен присоединиться к своему новому клубу.
Что известно о Милоте Авдили
Милоту Авдили 22 года. Он выступал за "Аарау" с февраля 2021 года. Контракт представителя Косово завершался летом этого года.
В этом сезоне он отыграл 21 поединок за клуб, в которых забил три мяча.
Кроме того, он сыграл 10 матчей за молодежную сборную Косово, в которых забил два мяча.
Напомним, в Испании разгорелся серьезный скандал, из-за которого могут отменить результаты чемпионата.
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