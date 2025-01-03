Ворскла усилилась игроком из чемпионата Швейцарии — детали

Новичок полтавской "Ворсклы" Милот Авдили. Фото: instagram.com/milotavdyli11

Украинские клубы начали подписывать первых игроков уже на старте зимнего трансферного окна. Стало известно об очередном трансфере в УПЛ.

Полтавская "Ворскла" подписала атакующего полузащитника "Аарау" Милота Авдили, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

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Стороны договорились не разглашать условия перехода. Авдили уже в ближайшее время должен присоединиться к своему новому клубу.

Что известно о Милоте Авдили

Милоту Авдили 22 года. Он выступал за "Аарау" с февраля 2021 года. Контракт представителя Косово завершался летом этого года.

В этом сезоне он отыграл 21 поединок за клуб, в которых забил три мяча.

Кроме того, он сыграл 10 матчей за молодежную сборную Косово, в которых забил два мяча.

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