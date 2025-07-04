Металіст 1925 працює над трансфером футболіста з Ла-Ліги

Іван Сан Хосе святкує гол. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Харківський "Металіст 1925" продовжує активно зміцнювати склад після повернення в українську Прем'єр-лігу. Керівництво клубу веде переговори з низкою футболістів, і однією з головних цілей стало посилення центральної лінії півзахисту.

Клуб розглядає можливість підписання 21-річного півзахисника іспанської команди, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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"Металіст 1925" цікавиться молодим гравцем іспанського клубу "Реал Вальядолід" Іваном Сан Хосе, якого частіше називають "Чука". У минулому сезоні він зіграв 18 матчів у Ла-Лізі, забивши два голи. Попри виліт команди до Сегунди, гравець отримав позитивні відгуки та зберігає високий інтерес на трансферному ринку.

Іван Сан Хосе під час матчу. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Деталі трансферу іспанця

Вартість Чуки, за даними Transfermarkt, становить близько 1,5 млн євро. Для "Металіста 1925" такий перехід став би одним із найамбітніших трансферів за останні роки.

Окрім Чуки, до сфери інтересів харківської команди також входять українські виконавці. Зокрема, відомо про контакти з експідопічним Младена Бартуловича — Міхаелем Мічином, а також про попередній інтерес до Володимира Шепелєва з "Динамо".

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