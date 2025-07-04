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Головна Спорт Гравець з іспанської Ла-Ліги може перейти в Металіст 1925

Гравець з іспанської Ла-Ліги може перейти в Металіст 1925

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 14:21
Металіст 1925 працює над трансфером футболіста з Ла-Ліги
Іван Сан Хосе святкує гол. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Харківський "Металіст 1925" продовжує активно зміцнювати склад після повернення в українську Прем'єр-лігу. Керівництво клубу веде переговори з низкою футболістів, і однією з головних цілей стало посилення центральної лінії півзахисту.

Клуб розглядає можливість підписання 21-річного півзахисника іспанської команди, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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"Металіст 1925" цікавиться молодим гравцем іспанського клубу "Реал Вальядолід" Іваном Сан Хосе, якого частіше називають "Чука". У минулому сезоні він зіграв 18 матчів у Ла-Лізі, забивши два голи. Попри виліт команди до Сегунди, гравець отримав позитивні відгуки та зберігає високий інтерес на трансферному ринку.

Иван Сан Хосе
Іван Сан Хосе під час матчу. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Деталі трансферу іспанця

Вартість Чуки, за даними Transfermarkt, становить близько 1,5 млн євро. Для "Металіста 1925" такий перехід став би одним із найамбітніших трансферів за останні роки.

Окрім Чуки, до сфери інтересів харківської команди також входять українські виконавці. Зокрема, відомо про контакти з експідопічним Младена Бартуловича — Міхаелем Мічином, а також про попередній інтерес до Володимира Шепелєва з "Динамо".

Нагадаємо, Руслан Ротань у "Поліссі" опікується не лише тактикою, а й розвитком клубу загалом.

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Один із ключових гравців збірної України потрапив у сферу інтересів трьох зарубіжних команд.

спорт футбол Футбол трансфери ФК Металіст 1925 Реал Вальядолід
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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