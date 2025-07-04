Металлист 1925 работает над трансфером футболиста из Ла Лиги

Иван Сан Хосе празднует гол. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Харьковский "Металлист 1925" продолжает активно укреплять состав после возвращения в украинскую Премьер-лигу. Руководство клуба ведет переговоры с рядом футболистов, и одной из главных целей стало усиление центральной линии полузащиты.

Клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего полузащитника испанской команды, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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"Металлист 1925" интересуется молодым игроком испанского клуба "Реал Вальядолид" Иваном Сан Хосе, которого чаще называют "Чука". В прошедшем сезоне он сыграл 18 матчей в Ла Лиге, забив два гола. Несмотря на вылет команды в Сегунду, игрок получил положительные отзывы и сохраняет высокий интерес на трансферном рынке.

Иван Сан Хосе во время матча. Фото: instagram.com/ivansanjose10/

Детали трансфера испанца

Стоимость Чуки, по данным Transfermarkt, составляет около 1,5 млн евро. Для "Металлиста 1925" такой переход стал бы одним из самых амбициозных трансферов за последние годы.

Кроме Чуки, в сферу интересов харьковской команды также входят украинские исполнители. В частности, известно о контактах с экс-подопечным Младена Бартуловича — Михаэлем Мичином, а также о предварительном интересе к Владимиру Шепелеву из "Динамо".

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