Металлист 1925 работает над трансфером футболиста из Ла Лиги

Игрок из испанской Ла Лиги может перейти в Металлист 1925
Харьковский "Металлист 1925" продолжает активно укреплять состав после возвращения в украинскую Премьер-лигу. Руководство клуба ведет переговоры с рядом футболистов, и одной из главных целей стало усиление центральной линии полузащиты.
Клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего полузащитника испанской команды, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".
"Металлист 1925" интересуется молодым игроком испанского клуба "Реал Вальядолид" Иваном Сан Хосе, которого чаще называют "Чука". В прошедшем сезоне он сыграл 18 матчей в Ла Лиге, забив два гола. Несмотря на вылет команды в Сегунду, игрок получил положительные отзывы и сохраняет высокий интерес на трансферном рынке.
Детали трансфера испанца
Стоимость Чуки, по данным Transfermarkt, составляет около 1,5 млн евро. Для "Металлиста 1925" такой переход стал бы одним из самых амбициозных трансферов за последние годы.
Кроме Чуки, в сферу интересов харьковской команды также входят украинские исполнители. В частности, известно о контактах с экс-подопечным Младена Бартуловича — Михаэлем Мичином, а также о предварительном интересе к Владимиру Шепелеву из "Динамо".
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