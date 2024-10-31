Ярмоленко, Шапаренко та інші гравці Динамо одягли костюми на Хелловін

Микола Шапаренко разом із котом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболісти київського "Динамо" красиво привітали вболівальників із Хелловіном, який цього року святкують в останній день жовтня. Гравці столичної команди показали, як виглядає у несподіваних образах.

Деяких гравців виявилося складно дізнатися у вбраннях та образах із відомих фільмів та історій. Усі образи були опубліковані на каналі "Динамо" Instagram.

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Ярмоленко, Буяльський та Караваєв. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Костюми гравців "Динамо"

Микола Шапаренко виявився чаклуном, якому допомагає варити зілля кіт. Владислав Ванат з'явився в образі з книги "Воно" Стівена Кінга. Голкіпер Георгій Бущан приміряв плащ хіроманта. Образ доповнив череп, який замінив футбольний м'яч у руці гравця.

Георгій Бущан та Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський біжать прикрашеною до свята вулицею з повним гарбузом цукерок. Один із найбільш незабутніх образів опинився на рахунку захисника Олександра Караваєва. Досвідчений футболіст опинився у костюмі Бітлджуса — персонажа з готичного фільму Тіма Бертона.

Повністю подивитися на всі костюми та образи гравців "Динамо" можна в обліковому записі клубу в соціальній мережі.

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