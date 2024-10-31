Ярмоленко, Шапаренко и другие игроки Динамо надели костюмы на Хэллоуин

Игроки Динамо показали костюмы на Хэллоуин
Футболисты киевского "Динамо" красиво поздравили болельщиков с Хэллоуином, который в этом году празднуют в последний день октября. Игроки столичной команды показали, как выглядит в неожиданных образах.
Некоторых игроков оказалось сложно узнать в нарядах и образах из известных фильмов и историй. Все образы были опубликованы на канале "Динамо" Instagram.
Андрея Ярмоленко, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и другие футболисты "Динамо" в день Хэллоуина "надели" яркие костюмы на праздник. Профессиональные футболисты предстали в неожиданных образах, которые рассмешили болельщиков.
Костюмы игроков "Динамо"
Николай Шапаренко оказался колдуном, которому помогает варить зелье кот. Владислав Ванат предстал в образе из книги "Оно" Стивена Кинга. Голкипер Георгий Бущан примерил плащ хироманта. Образ дополнил череп, который заменил футбольный мяч в руке игрока.
Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский бегут по украшенной к празднику улице с полной тыквой конфет. Один из самых запоминающихся образом оказался на счету защитника Александра Караваева. Опытный футболист оказался в костюме Битлджуса — персонажа из готического фильма Тима Бертона.
Полностью посмотреть на все костюмы и образы игроков "Динамо" можно в аккаунте клуба в социальной сети.
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