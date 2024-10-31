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Игроки Динамо показали костюмы на Хэллоуин

31 октября 2024 15:31
Станислав Костюк - Редактор
Ярмоленко, Шапаренко и другие игроки Динамо надели костюмы на Хэллоуин
Николай Шапаренко вместе с котом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

Футболисты киевского "Динамо" красиво поздравили болельщиков с Хэллоуином, который в этом году празднуют в последний день октября. Игроки столичной команды показали, как выглядит в неожиданных образах. 

Некоторых игроков оказалось сложно узнать в нарядах и образах из известных фильмов и историй. Все образы были опубликованы на канале "Динамо" Instagram

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Андрея Ярмоленко, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и другие футболисты "Динамо" в день Хэллоуина "надели" яркие костюмы на праздник. Профессиональные футболисты предстали в неожиданных образах, которые рассмешили болельщиков. 

Александр Караваев
Ярмоленко, Буяльский и Караваев. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Костюмы игроков "Динамо" 

Николай Шапаренко оказался колдуном, которому помогает варить зелье кот. Владислав Ванат предстал в образе из книги "Оно" Стивена Кинга. Голкипер Георгий Бущан примерил плащ хироманта. Образ дополнил череп, который заменил футбольный мяч в руке игрока. 

Георгий Бущан и Владислав Ванат
Георгий Бущан и Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский бегут по украшенной к празднику улице с полной тыквой конфет. Один из самых запоминающихся образом оказался на счету защитника Александра Караваева. Опытный футболист оказался в костюме Битлджуса — персонажа из готического фильма Тима Бертона. 

Полностью посмотреть на все костюмы и образы игроков "Динамо" можно в аккаунте клуба в социальной сети. 

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригласил в свою команду Эрика Тен Хага. 

Донецкий "Шахтер" нашел известного тренера, который может заменить Марино Пушича. 

Форвард сборной Украины Владислав Ванат может пойти по стопам Андрея Шевченко. 

Андрей Ярмоленко Динамо Александр Караваев футбол Хэллоуин Николай Шапаренко

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17:23 В Харькове в поврежденный КАБом дом частично вернули свет

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