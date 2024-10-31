Ярмоленко, Шапаренко и другие игроки Динамо надели костюмы на Хэллоуин

Николай Шапаренко вместе с котом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболисты киевского "Динамо" красиво поздравили болельщиков с Хэллоуином, который в этом году празднуют в последний день октября. Игроки столичной команды показали, как выглядит в неожиданных образах.

Некоторых игроков оказалось сложно узнать в нарядах и образах из известных фильмов и историй. Все образы были опубликованы на канале "Динамо" Instagram.

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Ярмоленко, Буяльский и Караваев. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Костюмы игроков "Динамо"

Николай Шапаренко оказался колдуном, которому помогает варить зелье кот. Владислав Ванат предстал в образе из книги "Оно" Стивена Кинга. Голкипер Георгий Бущан примерил плащ хироманта. Образ дополнил череп, который заменил футбольный мяч в руке игрока.

Георгий Бущан и Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский бегут по украшенной к празднику улице с полной тыквой конфет. Один из самых запоминающихся образом оказался на счету защитника Александра Караваева. Опытный футболист оказался в костюме Битлджуса — персонажа из готического фильма Тима Бертона.

Полностью посмотреть на все костюмы и образы игроков "Динамо" можно в аккаунте клуба в социальной сети.

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