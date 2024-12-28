Самба Діалло вилучено за жорсткий фол у чемпіонаті Ізраїлю — відео

Самба Діалло. Фото: "Динамо"

Сенегальський вінгер Самба Діалло, який належить київському "Динамо", потрапив у неприємну ситуацію в Ізраїлі. Футболіст зараз виступає в оренді за "Хапоель" Єрусалим.

Діалло у чемпіонаті Ізраїлю отримав червону картку за жорсткий фол, відео з яким розлетілося в мережі .

Читайте також:

Гравця "Динамо" Київ видалили з поля

Діалло отримав пряму червону картку в матчі чемпіонату Ізраїлю проти Хапоеля Хадера, який завершився з рахунком 1:1.

Діалло вилучили з поля на 60-й хвилині матчу. Самба хотів пробити в падінні ножицями, але замість м'яча влучив ногою у правого захисника Дія Лабабіді.

Внаслідок удару потерпілому діагностували перелом носа і йому наклали 13 швів.

Цього сезону 21-річний Діалло зіграв десять матчів у складі "Хапоеля", в яких забив два м'ячі.

У Діалло на даний момент контракт із "Динамо" діє до 31 грудня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, після Australian Open-2024 не повернувся до України тренер-масажист збірної з тенісу .

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан відсвяткувала Різдво у традиціях Італії.

Олександр Усик отримав статус кращого боксера в XXI столітті — він виявився вищим за братів Кличків.