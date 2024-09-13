Динамо отдало Самбу Диалло в аренду в израильский Хапоэль

Самба Диалло. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает искать новые команды для игроков, которые не входят в планы главного тренера Александра Шовковского. Одним из них был сенегалец Самба Диалло.

Футболист переезжает в другой чемпионат, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Самба Диалло. Фото: "Динамо"

"Динамо" отдало своего таланта

"Динамо" отдало 21-летнего Диалло в аренду в израильский "Хапоэль" из Иерусалима.

Израильтяне взяли футболиста в аренду на один год. Отметим, что через сезон, когда Диалло вернется из аренды, у него завершится контракт с "Динамо". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

Интересно, что Диалло на молодежном уровне был лучшим футболистом в "Динамо" U-19. На него в клубе было много надежд, но ни Мирча Луческу, ни Александр Шовковский не доверяли футболисту.

В прошлой сезоне Диалло в 14 матчах за "Динамо" Киев, где он выходил на замену, отметился одним забитым мячом.

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