Динамо віддало Самбу Діалло в оренду в ізраїльський Хапоель

Самба Діалло. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує шукати нові команди для гравців, які не входять до планів головного тренера Олександра Шовковського. Одним із них був сенегалець Самба Діалло.

Футболіст переїжджає до іншого чемпіонату, повідомила пресслужба "Динамо".

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Самба Діалло. Фото: "Динамо"

"Динамо" віддало свій талант

"Динамо" віддало 21-річного Діалло в оренду до ізраїльського "Хапоеля" з Єрусалиму.

Ізраїльтяни взяли футболіста в оренду на один рік. Зазначимо, що через сезон, коли Діалло повернеться з оренди, завершиться його контракт з "Динамо". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

Цікаво, що Діалло на молодіжному рівні був найкращим футболістом у "Динамо" U-19. На нього у клуба було багато надій, але ні Мірча Луческу, ні Олександр Шовковський не довіряли футболістові.

Минулого сезону Діалло у 14 матчах за "Динамо" Київ, де він виходив на заміну, відзначився одним забитим м'ячем.

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