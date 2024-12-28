Самба Диалло удален за жесткий фол в чемпионате Израиля — видео

Самба Диалло. Фото: "Динамо"

Сенегальский вингер Самба Диалло, принадлежащий киевскому "Динамо", попал в неприятную ситуацию в Израиле. Футболист сейчас выступает в аренде за "Хапоэль" Иерусалим.

Диалло в чемпионате Израиля получил красную карточку за жесткий фол, видео с которым разлетелось в сети.

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Диалло получил прямую красную карточку в матче чемпионата Израиля против "Хапоэля" Хадера, завершившегося со счетом 1:1.

Диалло удалили с поля на 60-й минуте матча. Самба хотел пробить в падении ножницами, но вместо мяча угодил ногой в правого защитника Дейя Лабабиди.

В результате удара пострадавшему диагностировали перелом носа и наложили 13 швов.

В этом сезоне 21-летний Диалло сыграл десять матчей в составе "Хапоэля", в которых забил два мяча.

У Диалло сейчас контракт с "Динамо" действует до 31 декабря 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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