Самба Диалло удален за жесткий фол в чемпионате Израиля — видео

Игрока Динамо удалили с поля из-за сломанного носа соперника
Сенегальский вингер Самба Диалло, принадлежащий киевскому "Динамо", попал в неприятную ситуацию в Израиле. Футболист сейчас выступает в аренде за "Хапоэль" Иерусалим.
Диалло в чемпионате Израиля получил красную карточку за жесткий фол, видео с которым разлетелось в сети.
Игрока "Динамо" Киев удалили с поля
Диалло получил прямую красную карточку в матче чемпионата Израиля против "Хапоэля" Хадера, завершившегося со счетом 1:1.
Диалло удалили с поля на 60-й минуте матча. Самба хотел пробить в падении ножницами, но вместо мяча угодил ногой в правого защитника Дейя Лабабиди.
В результате удара пострадавшему диагностировали перелом носа и наложили 13 швов.
В этом сезоне 21-летний Диалло сыграл десять матчей в составе "Хапоэля", в которых забил два мяча.
У Диалло сейчас контракт с "Динамо" действует до 31 декабря 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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