На Полтавщині автобус з футбольною командою привезли в ТЦК

Гравцям футбольної команди з Полтавщини роздали повістки до ТЦК
Перед матчем 15 туру Першої ліги проти "Кудрівки" автобус з гравцями СК "Полтава" зупинили військові. Всю команду відправили до місцевого ТЦК.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
Гравцям СК Полтава видали повістки
Зазначається, що всім гравцям клубу видали повістки у ТЦК та згодом їх відпустили. Матч проти "Кудрівки" все ж таки відбувся, проте команда програла з рахунком 1:2.
"Після цього вони зіграли з Кудрівкою. Ясна річ, що настрій був не той, програли, втратили лідерство в Першій лізі. Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, то його якраз затримали і в ТЦК він вирішив свої справи, оскільки значився в системі як "перебуває у розшуку". Весь тиждень він не тренувався, ніби-то зараз має вже повернутися", – розповів журналіст.
Відомо, що СК "Полтава" наразі очолює турнірну таблицю Групи В Першої ліги України. Команді вдалось набрати 26 очок в 14 матчах.
Нагадаємо, головний тренер "Челсі" Енцо Мареска після останнього матчу команди окремо відзначив гру Михайла Мудрика, який відзначився голом.
Кіліан Мбаппе виступив з гучною заявою та розповів, що наразі не задоволений позицією, на якій зараз змушений грати в "Реалі".
Андрій Лунін може перейти до італійського клубу — "Ювентус" готує для українця вигідну пропозицію.
Читайте Новини.LIVE!