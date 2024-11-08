На Полтавщині автобус з футбольною командою привезли в ТЦК

Гравці СК Полтава. Фото: СК Полтава

Перед матчем 15 туру Першої ліги проти "Кудрівки" автобус з гравцями СК "Полтава" зупинили військові. Всю команду відправили до місцевого ТЦК.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

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Гравцям СК Полтава видали повістки

Зазначається, що всім гравцям клубу видали повістки у ТЦК та згодом їх відпустили. Матч проти "Кудрівки" все ж таки відбувся, проте команда програла з рахунком 1:2.

"Після цього вони зіграли з Кудрівкою. Ясна річ, що настрій був не той, програли, втратили лідерство в Першій лізі. Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, то його якраз затримали і в ТЦК він вирішив свої справи, оскільки значився в системі як "перебуває у розшуку". Весь тиждень він не тренувався, ніби-то зараз має вже повернутися", – розповів журналіст.

Відомо, що СК "Полтава" наразі очолює турнірну таблицю Групи В Першої ліги України. Команді вдалось набрати 26 очок в 14 матчах.

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