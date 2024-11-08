В Полтавской области автобус с футбольной командой привезли в ТЦК

Игроки СК Полтава. Фото: СК Полтава

Перед матчем 15-го тура Первой лиги против "Кудровки" автобус с игроками СК "Полтава" остановили военные. Всю команду отправили в местный ТЦК.

Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Игрокам СК Полтава выдали повестки

Все игроки клуба выдали повестки в ТЦК и впоследствии их отпустили. Матч против "Кудровки" все-таки состоялся, однако команда проиграла со счетом 1:2.

"После этого они сыграли с Кудровкой. Понятное дело, что настроение было не то, проиграли, потеряли лидерство в Первой лиге. Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно, его как раз задержали и в ТЦК он решил свои дела, поскольку значился в системе как "находится в розыске". Всю неделю он не тренировался, будто сейчас должен уже вернуться", — рассказал журналист.

Известно, что СК "Полтава" возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины. Команде удалось набрать 26 очков в 14 матчах.

Напомним, главный тренер "Челси" Энцо Мареска после последнего матча команды особо отметил игру Михаила Мудрика, отличившегося голом.

Килиан Мбаппе выступил с громким заявлением и рассказал, что пока не доволен позицией, на которой сейчас вынужден играть в "Реале".

Андрей Лунин может перейти в итальянский клуб — "Ювентус" готовит для украинца выгодное предложение.