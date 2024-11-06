Роман Григорчук хоче повернутися до роботи в Україні

Роман Григорчук. Фото: УНІАН

Відомий український тренер Роман Григорчук наразі знаходиться без роботи. Раніше спеціаліста звільнили з азербайджанського "Нефтчі".

В інтерв’ю "Українському футболу" Григорчук розповів, де хоче продовжити працювати.

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За словами Григорчука, після невдалого періоду в Азербайджані він хоче залишитись працювати в Україні.

При цьому спеціаліст зазначив, що після звільнення з "Нефтчі" на нього виходив іноземний клуб, який пропонував роботу, але тренер відмовився.

"За останній час я ні з ким не розмовляв на предмет свого працевлаштування в Україні. Після "Нефтчі" до мене звертався один закордонний клуб, але я бачу своє майбутнє зараз вдома", — сказав Григорчук.

Зазначимо, що Григорчука звільнили з "Нефтчі" за невдалі результати всього лише після 3,5 місяців після призначення на посаду.

Наразі в ЗМІ обговорюється можливе призначення Григорчука на посаду головного тренера чернівецької "Буковини". Команда Володимира Дубинського раніше звільнила Валерія Кривенцова.

Для Григорчука перехід в Буковину буде шансом повернутися в рідний регіон у проєкт, який готові добре фінансувати.

Також Григорчука сватають у черкаський ЛНЗ, який вже виступає в УПЛ та має сильний склад для боротьби за Лігу Конференцій.

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