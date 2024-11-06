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Григорчук сообщил, что будет работать в Украине

6 ноября 2024 13:34
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Роман Григорчук хочет вернуться на работу в Украине
Роман Григорчук. Фото: УНИАН
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Известный украинский тренер Роман Григорчук находится без работы. Ранее специалиста уволили из азербайджанского "Нефтчи".

В интервью "Украинскому футболу" Григорчук рассказал, где хочет продолжить работу.

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Роман Григорчук во главе "Черноморца". Фото: УНИАН

У Григорчука было предложение из-за границы

По словам Григорчука, после неудачного периода в Азербайджане он хочет работать в Украине.

При этом специалист отметил, что после увольнения из "Нефтчи" на него выходил иностранный клуб, предлагавший работу, но тренер отказался.

"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После "Нефтчи" ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", — сказал Григорчук.

Отметим, что Григорчука уволили из "Нефтчи" за неудавшиеся результаты всего лишь после 3,5 месяца после назначения на должность.

В СМИ обсуждается возможное назначение Григорчука на должность главного тренера черновицкой "Буковины". Команда Владимира Дубинского ранее уволила Валерия Кривенцова.

Для Григорчука переход в "Буковину" будет шансом вернуться в родной регион, в проект с хорошоими финансами.

Также Григорчука сватают в черкасский ЛНЗ, который уже выступает в УПЛ и имеет сильный состав для борьбы за Лигу Конференций.

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украинские легионеры (футбол) ЛНЗ футбол Роман Григорчук ФК Буковина

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