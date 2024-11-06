Роман Григорчук хочет вернуться на работу в Украине

Григорчук сообщил, что будет работать в Украине
Известный украинский тренер Роман Григорчук находится без работы. Ранее специалиста уволили из азербайджанского "Нефтчи".
В интервью "Украинскому футболу" Григорчук рассказал, где хочет продолжить работу.
У Григорчука было предложение из-за границы
По словам Григорчука, после неудачного периода в Азербайджане он хочет работать в Украине.
При этом специалист отметил, что после увольнения из "Нефтчи" на него выходил иностранный клуб, предлагавший работу, но тренер отказался.
"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После "Нефтчи" ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", — сказал Григорчук.
Отметим, что Григорчука уволили из "Нефтчи" за неудавшиеся результаты всего лишь после 3,5 месяца после назначения на должность.
В СМИ обсуждается возможное назначение Григорчука на должность главного тренера черновицкой "Буковины". Команда Владимира Дубинского ранее уволила Валерия Кривенцова.
Для Григорчука переход в "Буковину" будет шансом вернуться в родной регион, в проект с хорошоими финансами.
Также Григорчука сватают в черкасский ЛНЗ, который уже выступает в УПЛ и имеет сильный состав для борьбы за Лигу Конференций.
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