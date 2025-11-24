Гуцуляк опинився у сфері інтересів титулованого європейського клубу

Гуцуляк близький до трансферу з Полісся — у який клуб він перейде
Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк уже в найближче трансферне вікно може піти з "Полісся". Одразу дві команди зацікавлені в послугах гравця.
Виступи у складі "синьо-жовтих" позитивно позначилися на іміджі Гуцуляка, повідомляє "ТаТоТаке".
Олексій Гуцуляк став головним претендентом на те, щоб переїхати в Європу з чемпіонату України. Футболіст добре себе зарекомендував як у складі "Полісся", так і в збірній України. Два європейські клуби всерйоз налаштовані оформити трансфер 27-річного хавбека, перехід може відбутися найближчим часом.
Хто хоче підписати Гуцуляка
Першим претендентом на Олексія став грецький "Панатінаїкос". Клуб стежив за прогресом Олексія ще до того, як команду очолив Рафаель Бенітес, і продовжує це робити зараз. Тете, який грає в команді на позиції правого вінгера, буде проданий в один з арабських клубів.
Після жовтневих матчів Гуцуляка за збірну України футболістом також зацікавився "Селтік". Шотландській команді потрібен швидкий і технічний гравець, який може підтримати та завершити атаку, а також володіє високою культурою пасу.
