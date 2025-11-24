Відео
Гуцуляк близький до трансферу з Полісся — у який клуб він перейде

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:10
Оновлено: 11:17
Гуцуляк опинився у сфері інтересів титулованого європейського клубу
Олексій Гуцуляк святкує гол. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк уже в найближче трансферне вікно може піти з "Полісся". Одразу дві команди зацікавлені в послугах гравця.

Виступи у складі "синьо-жовтих" позитивно позначилися на іміджі Гуцуляка, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Олексій Гуцуляк став головним претендентом на те, щоб переїхати в Європу з чемпіонату України. Футболіст добре себе зарекомендував як у складі "Полісся", так і в збірній України. Два європейські клуби всерйоз налаштовані оформити трансфер 27-річного хавбека, перехід може відбутися найближчим часом.

Алексей Гуцуляк
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич і Олексій Гуцуляк. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Хто хоче підписати Гуцуляка

Першим претендентом на Олексія став грецький "Панатінаїкос". Клуб стежив за прогресом Олексія ще до того, як команду очолив Рафаель Бенітес, і продовжує це робити зараз. Тете, який грає в команді на позиції правого вінгера, буде проданий в один з арабських клубів.

Після жовтневих матчів Гуцуляка за збірну України футболістом також зацікавився "Селтік". Шотландській команді потрібен швидкий і технічний гравець, який може підтримати та завершити атаку, а також володіє високою культурою пасу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
