Гуцуляк оказался в сфере интересов титулованного европейского клуба

Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк уже в ближайшее трансферное окно может уйти из "Полесья". Сразу две команды заинтересованы в услугах игрока.

Выступления в составе "сине-желтых" положительно сказались на имидже Гуцуляка, сообщает "ТаТоТаке".

Алексей Гуцуляк стал главным претендентом на том, чтобы переехать в Европу из чемпионата Украины. Футболист хорошо себя зарекомендовал как в составе "Полесья", так и в сборной Украины. Два европейских клубы всерьез настроены оформить трансфер 27-летнего хавбека, переход может состояться в ближайшее время.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич и Алексей Гуцуляк. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Кто хочет подписать Гуцуляка

Первым претендентом на Алексея стал греческий "Панатинаикос". Клуб следил за прогрессом Алексея еще до того, как команду возглавил Рафаэль Бенитес и продолжает это делать сейчас. Тете, который играет в команде на позиции правого вингера, будет продан в один из арабских клубов.

После октябрьских матчей Гуцуляка за сборную Украины футболистом также заинтересовался "Селтик". Шотландской команде нужен быстрый и техничный игрок, который может поддержать и завершить атаку, а также обладает высокой культурой паса.

