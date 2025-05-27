Гвардіола натякнув на відхід із Манчестер Сіті — що відбувається

Хосеп Гвардіола дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Хосеп Гвардіола знову дав зрозуміти, що його робота в "Манчестер Сіті" може завершитися раніше закінчення контракту. Головний тренер заявив, що не бажає продовжувати роботу з перевантаженим складом та фактично поставив ультиматум керівництву клубу.

Тренер наголосив, що не хоче залишати по 5-6 гравців поза заявкою на кожен матч, повідомляє Daily Mail.

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Хосеп Гвардіола заявив, що нинішня ситуація в команді демотивує футболістів і руйнує атмосферу всередині колективу. "Або ми скорочуємо склад, або я йду", — зазначив 54-річний іспанець.

З огляду на провальний для "Сіті" сезон у Лізі чемпіонів та втрату чемпіонства в АПЛ, емоційний настрій Гвардіоли легко пояснити. У розпорядженні тренера було понад 30 гравців, але по-справжньому задіяними в 50+ матчах виявилися лише 15.

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Toby Melville

Чому Гвардіола незадоволений

Іспанець вважає, що роздутий склад ускладнює створення командної хімії та заважає розвивати мотивацію у гравців, які не отримують ігрового часу. Він відкрито визнав, що в разі епідемії травм воліє покладатися на молодь з академії, а не тримати переповнену лавку.

Ця позиція Гвардіоли йде врозріз з інтересами клубу, який намагається накопичувати якомога більше трансферних активів. Однак тренер наполягає на компактній групі виконавців, з якими він може працювати особисто та глибоко.

Поки що контракт Пепа діє до літа 2027 року, але майбутнє іспанця в клубі вже зараз ставиться під сумнів. Якщо керівництво "Сіті" не виконає його вимоги, футбольний світ цілком може стати свідком одного з найгучніших тренерських відходів найближчих років.

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