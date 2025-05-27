Гвардиола намекнул на уход из Манчестер Сити — что происходит

Хосеп Гвардиола благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Хосеп Гвардиола снова дал понять, что его работа в "Манчестер Сити" может завершиться раньше истечения контракта. Главный тренер заявил, что не желает продолжать работу с перегруженным составом и фактически поставил ультиматум руководству клуба.

Тренер подчеркнул, что не хочет оставлять по 5–6 игроков вне заявки на каждый матч, сообщает Daily Mail.

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Хосеп Гвардиола заявил, что нынешняя ситуация в команде демотивирует футболистов и разрушает атмосферу внутри коллектива. "Либо мы сокращаем состав, либо я ухожу", — отметил 54-летний испанец.

Учитывая провальный для "Сити" сезон в Лиге чемпионов и потерю чемпионства в АПЛ, эмоциональный настрой Гвардиолы легко объясним. В распоряжении тренера было более 30 игроков, но по-настоящему задействованными в 50+ матчах оказались лишь 15.

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Toby Melville

Почему Гвардиола недоволен

Испанец считает, что раздутый состав усложняет создание командной химии и мешает развивать мотивацию у игроков, не получающих игровое время. Он открыто признал, что в случае эпидемии травм предпочитает полагаться на молодежь из академии, а не держать переполненную лавку.

Эта позиция Гвардиолы идет вразрез с интересами клуба, который старается накапливать как можно больше трансферных активов. Однако тренер настаивает на компактной группе исполнителей, с которыми он может работать лично и глубоко.

Пока контракт Пепа действует до лета 2027 года, но будущее испанца в клубе уже сейчас ставится под сомнение. Если руководство "Сити" не выполнит его требования, футбольный мир вполне может стать свидетелем одного из самых громких тренерских уходов ближайших лет.

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