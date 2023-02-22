Гвардіола розповів про кадрові проблеми Манчестер Сіті перед 1/8 ЛЧ

"Манчестер Сіті" зіграє проти суперника з Німеччини не в оптимальному складі

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про кадрові проблеми своєї команди напередодні першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

Відразу кілька футболістів "Сіті" пропустять важливий матч, підтвердив Гвардіола в інтерв'ю BBC.

Захисники "Манчестер Сіті" Джон Стоунз та Емерік Ляпорт, а також півзахисник Кевін Де Брюйне не зможуть вийти на поле "РБ Арени" у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Хосепу Гвардіолі довелося виключити їх із заявки на важливу гру.

Кадрові проблеми Гвардіоли

Наставник "городян" розповів про причини, які вплинули на це кадрове рішення. При цьому каталонський фахівець зазначив, що нестача трьох футболістів не зробить його команду слабшою.

"На жаль, травми та хвороби залишаються частиною футболу. Ляпорт та Де Брюйне погано почуваються. Було прийнято рішення залишити їх у Манчестері.

Кевін захворів одразу після гри з "Ноттінгем Форест". Потім погано почував себе й Емерік. Джон Стоунз ще не відновився після травми. Інші футболісти готові до гри", — розповів Хосеп Гвардіола.

Зміни у грі "Сіті"

Кевін Де Брюйне пропустить перший із 26 останніх матчів "Манчестер Сіті". Проте повністю одужав Ерлінг Холанд, який відіграв кілька матчів за "городян" із невеликим ушкодженням. Хосеп Гвардіола не погоджується з тим, що після приходу норвезького форварда гра команди стала більш прямолінійною.

"Непередбачуваність залежить не від Холанда. Нам необхідно більше ривків від Кевіна, від Гюндогана, від вінгерів. "Манчестер Сіті" добре грає і в Європі, і в Англії. У нас є такі футболісти, які роблять гру непередбачуваною. Ми забиваємо найбільше голів. у Прем'єр-лізі. Ерлінг лише додав "Манчестер Сіті" атакувальної потужності", — додав Хосеп Гвардіола.

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