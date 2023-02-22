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Гвардиола назвал игроков, которые не помогут "Сити" в матче 1/8 ЛЧ против "Лейпцига"

22 февраля 2023 15:34
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Гвардиола рассказал о кадровых проблемах Манчестер Сити перед 1/8 ЛЧ
"Манчестер Сити" сыграет против соперника из Германии не в оптимальном составе
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых проблемах своей команды накануне первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". 

Сразу несколько футболистов "Сити" пропустят важный матч, подтвердил Гвардиола в интервью BBC. 

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Защитники "Манчестер Сити" Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт, а также полузащитник Кевин Де Брюйне не смогут выйти на поле "РБ Арены" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Хосепу Гвардиоле пришлось исключить их из заявки на важную игру. 

Лейпциг — Манчестер Сити

Кадровые проблемы Гвардиолы

Наставник "горожан" рассказал о причинах, которые повлияли на это кадровое решение. При этом каталонский специалист отметил, что нехватка трех футболистов не сделает его команду слабее. 

"К сожалению, травмы и болезни остаются частью футбола. Ляпорт и Де Брюйне плохо себя чувствуют. Было принято решение оставить их в Манчестере.

Кевин заболел сразу после игры с "Ноттингем Форест". Затем плохо себя почувствовал и Эмерик. Джон Стоунз еще не восстановился после травмы. Остальные футболисты готовы к игре", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Изменения в игре "Сити"

Кевин Де Брюйне пропустит первый из 26 последних матчей "Манчестер Сити". Однако полностью выздоровел Эрлинг Холанд, который отыграл несколько матчей за "горожан" с небольшим повреждением. Хосеп Гвардиола не согласен с тем, что после прихода норвежского форварда игра команды стала более прямолинейной. 

"Непредсказуемость зависит не от Холанда. Нам необходимо больше рывков от Кевина, от Гюндогана, от вингеров. "Манчестер Сити" хорошо играет и в Европе, и в Англии. У нас есть такие футболисты, которые делают игру непредсказуемой. Мы забиваем больше всех голов в Премьер-лиге. Эрлинг лишь добавил "Манчестер Сити" атакующей мощи", — добавил Хосеп Гвардиола. 

Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

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