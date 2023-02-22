Гвардиола рассказал о кадровых проблемах Манчестер Сити перед 1/8 ЛЧ

"Манчестер Сити" сыграет против соперника из Германии не в оптимальном составе

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых проблемах своей команды накануне первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

Сразу несколько футболистов "Сити" пропустят важный матч, подтвердил Гвардиола в интервью BBC.

Защитники "Манчестер Сити" Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт, а также полузащитник Кевин Де Брюйне не смогут выйти на поле "РБ Арены" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Хосепу Гвардиоле пришлось исключить их из заявки на важную игру.

Кадровые проблемы Гвардиолы

Наставник "горожан" рассказал о причинах, которые повлияли на это кадровое решение. При этом каталонский специалист отметил, что нехватка трех футболистов не сделает его команду слабее.

"К сожалению, травмы и болезни остаются частью футбола. Ляпорт и Де Брюйне плохо себя чувствуют. Было принято решение оставить их в Манчестере.

Кевин заболел сразу после игры с "Ноттингем Форест". Затем плохо себя почувствовал и Эмерик. Джон Стоунз еще не восстановился после травмы. Остальные футболисты готовы к игре", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Изменения в игре "Сити"

Кевин Де Брюйне пропустит первый из 26 последних матчей "Манчестер Сити". Однако полностью выздоровел Эрлинг Холанд, который отыграл несколько матчей за "горожан" с небольшим повреждением. Хосеп Гвардиола не согласен с тем, что после прихода норвежского форварда игра команды стала более прямолинейной.

"Непредсказуемость зависит не от Холанда. Нам необходимо больше рывков от Кевина, от Гюндогана, от вингеров. "Манчестер Сити" хорошо играет и в Европе, и в Англии. У нас есть такие футболисты, которые делают игру непредсказуемой. Мы забиваем больше всех голов в Премьер-лиге. Эрлинг лишь добавил "Манчестер Сити" атакующей мощи", — добавил Хосеп Гвардиола.

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