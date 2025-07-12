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Головна Спорт Гвардіола показав, як "запалив" на концерті відомого гурту

Гвардіола показав, як "запалив" на концерті відомого гурту

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 16:25
Гвардіола та його красуня-дочка запалили на концерті Oasis
Хосеп Гвардіола в "Манчестер Сіті". Фото: instagram.com/pepteam/

Легендарний британський музичний гурт Oasis дав перший концерт за 16 років. На цьому пам'ятному заході побував й головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Наставник "містян" та його дочка Марія співали хіти Oasis у Heaton Park, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт дівчини.

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Особливим гостем вечора на концерті Oasis став Хосеп Гвардіола. Під час виконання хіта "Don't Look Back in Anger" він разом із донькою Марією заспівав під світло прожекторів та гучні акорди. Цей момент став кульмінацією вечора, коли спортивний дух переплівся з музичною магією.

Епохальна подія для світу музики

Перед концертом Гвардіола був помічений у колі сім'ї Галлахерів: за повідомленнями, він веселою компанією тусувався разом із дітьми Ноела та Ліама, музикантів Oasis. Це підкреслило давній зв'язок іспанського тренера з Манчестером і артистами, які завжди підтримували його та клуб. Глядачі помітили ретро-футболку "Сіті", яка на ньому стала символом відданості своїм і яскравої прихильності рідному місту.

Мария Гвардиола
Марія Гвардіола. Фото: www.instagram.com/maria.guardiola/

На сцені Ліам Галлахер присвятив "D'You Know What I Mean?" Гвардіолі, назвавши його "найкращим тренером усіх часів". Голос людей пролунав одночасно з оваціями та незадоволеними вигуками (імовірно, від фанатів "Манчестер Юнайтед"), але Гвардіола посміхнувся й продовжив підспівувати.

Сам концерт витримав дух міста: понад 70 000 фанатів — від тих, хто прийшов за Britpop, до футбольних уболівальників — зібралися разом. "Don't Look Back in Anger" прозвучала не просто як гімн, а як міст між поколіннями, об'єднуючи музичні та спортивні традиції Манчестера.

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спорт концерт футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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