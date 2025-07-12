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Главная Спорт Гвардиола показал, как "зажег" на концерте известной группы

Гвардиола показал, как "зажег" на концерте известной группы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 16:25
Гвардиола и его красавица-дочь зажгли на концерте Oasis
Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити". Фото: instagram.com/pepteam/

Легендарная британская музыкальная группа Oasis дала первый концерт за 16 лет. На этом памятном мероприятии побывал и главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Наставник "горожан" и его дочь Мария пели хиты Oasis в Heaton Park, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.

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Особенным гостем вечера на концерте Oasis стал Хосеп Гвардиола. Во время исполнения хита "Don’t Look Back in Anger" он вместе с дочкой Марией распелся под свет прожекторов и громкие аккорды. Этот момент стал кульминацией вечера, когда спортивный дух переплелся с музыкальной магией. 

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Эпохальное событие для мира музыки

Перед концертом Гвардиола был замечен в кругу семьи Галлахеров: по сообщениям, он веселой компанией тусовался вместе с детьми Ноэла и Лиама, музыкантов Oasis. Это подчеркнуло давнюю связь испанского тренера с Манчестером и артистами, которые всегда поддерживали его и клуб. Зрители заметили ретро‑футболку "Сити" на нем стал символом преданности своим и яркой приверженности родному городу. 

Мария Гвардиола
Мария Гвардиола. Фото: www.instagram.com/maria.guardiola/

На сцене Лиам Галлахер посвятил "D’You Know What I Mean?" Гвардиоле, назвав его "лучшим тренером всех времен". Голос людей раздался одновременно с овациями и недовольными возгласами (вероятно, от фанатов "Манчестер Юнайтед"), но Гвардиола улыбнулся и продолжил подпевать.

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Сам концерт выдержал дух города: более 70 000 фанатов — от тех, кто пришел за Britpop, до футбольных болельщиков — собрались вместе. "Don’t Look Back in Anger" прозвучала не просто как гимн, а как мост между поколениями, объединяя музыкальные и спортивные традиции Манчестера.

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спорт концерт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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