Гвоздик оцінив шанси Усика в бою з Дюбуа і дав прогноз на реванш

Олександр Усик зі своїм колишнім промоутером Олександром Красюком. Фото: instagram.com/usykaa/

Ексчемпіон світу WBC Олександр Гвоздик вважає, що Олександр Усик почувається комфортно в категорії суперважковаговиків. На його думку, підготовка Усика завжди проводиться на максимумі.

Гвоздик в інтерв'ю Lucky Punch наголосив на тривалих зборах, інтенсивних спарингах, наголосив на кондиції та витривалості Усика.

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Олександр Гвоздик підкреслив, що фізична форма Усика помітно покращилася. Чемпіон світу додав у масі, але при цьому зберіг швидкість і здатність переміщатися рингом. Експерт зазначив, що Усик готовий підійти до реваншу з Дюбуа на тому ж рівні, що й в першому поєдинку.

Олександр Гвоздик під час тренування. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Прогноз на бій Усик — Дюбуа

На думку Гвоздика, Дюбуа справді додав в останніх боях, але його нові активи можуть спрацювати не проти такого технічного та швидкого суперника як Усик. Він очікує, що реванш пройде за тим самим сценарієм, що й перша зустріч.

Гвоздик також зазначив, що Дюбуа постарається нокаутувати Усика і довести, що попередній удар був справжній, а не випадковий. Однак ексчемпіон упевнений: головна зброя Дюбуа працює проти важких та повільних, але не проти висококласного Усика.

"На мій погляд, Усик зберіг швидкість та мобільність. Дюбуа, безумовно, додав, але його активи не спрацюють проти технічного та швидкого українця. Думаю, реванш буде схожий із першим боєм. Дюбуа обов'язково спробує нокаутувати, але навряд чи в нього це вийде проти такого бійця", — заявив Гвоздик.

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