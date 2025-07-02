Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКЛьвівLifeПолітикаМетеоАвтоТехнологіїСвятаФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гвоздик дав прогноз — Усик готовий до реваншу з Дюбуа

Гвоздик дав прогноз — Усик готовий до реваншу з Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:50
Гвоздик оцінив шанси Усика в бою з Дюбуа і дав прогноз на реванш
Олександр Усик зі своїм колишнім промоутером Олександром Красюком. Фото: instagram.com/usykaa/
Ключові моменти Прогноз на бій Усик — Дюбуа

Ексчемпіон світу WBC Олександр Гвоздик вважає, що Олександр Усик почувається комфортно в категорії суперважковаговиків. На його думку, підготовка Усика завжди проводиться на максимумі.

Гвоздик в інтерв'ю Lucky Punch наголосив на тривалих зборах, інтенсивних спарингах, наголосив на кондиції та витривалості Усика.

Реклама
Читайте також:

Олександр Гвоздик підкреслив, що фізична форма Усика помітно покращилася. Чемпіон світу додав у масі, але при цьому зберіг швидкість і здатність переміщатися рингом. Експерт зазначив, що Усик готовий підійти до реваншу з Дюбуа на тому ж рівні, що й в першому поєдинку.

Александр Гвоздик
Олександр Гвоздик під час тренування. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Прогноз на бій Усик — Дюбуа

На думку Гвоздика, Дюбуа справді додав в останніх боях, але його нові активи можуть спрацювати не проти такого технічного та швидкого суперника як Усик. Він очікує, що реванш пройде за тим самим сценарієм, що й перша зустріч.

Гвоздик також зазначив, що Дюбуа постарається нокаутувати Усика і довести, що попередній удар був справжній, а не випадковий. Однак ексчемпіон упевнений: головна зброя Дюбуа працює проти важких та повільних, але не проти висококласного Усика.

"На мій погляд, Усик зберіг швидкість та мобільність. Дюбуа, безумовно, додав, але його активи не спрацюють проти технічного та швидкого українця. Думаю, реванш буде схожий із першим боєм. Дюбуа обов'язково спробує нокаутувати, але навряд чи в нього це вийде проти такого бійця", — заявив Гвоздик.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Олександр Хижняк пояснив, чому не пішов у професійний бокс.

Зірка "Реала" Лука Модрич провів зустріч із головним тренером "Ювентуса" Ігорем Тудором.

Лондонський "Арсенал" готується до рекордного трансферу заради посилення атакувального потенціалу команди.

Еліна Світоліна готується до важливого матчу Вімблдон-2025 — гру можна буде подивитися в прямому ефірі.

спорт Олександр Усик бокс Олександр Гвоздик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації