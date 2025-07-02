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Главная Спорт Гвоздик дал прогноз — Усик готов к реваншу с Дюбуа

Гвоздик дал прогноз — Усик готов к реваншу с Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:50
Гвоздик оценил шансы Усика в бою с Дюбуа и дал прогноз на реванш
Александр Усик со своим бывшим промоутером Александром Красюком. Фото: instagram.com/usykaa/

Экс-чемпион мира WBC Александр Гвоздик считает, что Александр Усик чувствует себя комфортно в категории супертяжеловесов. По его мнению, подготовка Усика всегда проводится на максимуме.

Гвоздик в интервью Lucky Punch отметил длительные сборы, интенсивные спарринги, упор на кондицию и выносливость Усика.

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Александр Гвоздик подчеркнул, что физическая форма Усика заметно улучшилась. Чемпион мира прибавил в массе, но при этом сохранил скорость и способность перемещаться по рингу. Эксперт отметил, что Усик готов подойти к реваншу с Дюбуа на том же уровне, что и в первом поединке. 

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик во время тренировки. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Прогноз на бой Усик — Дюбуа

По мнению Гвоздика, Дюбуа действительно прибавил в последних боях, но его новые активы могут сработать не против такого техничного и быстрого соперника как Усик. Он ожидает, что реванш пройдет по тому же сценарию, что и первая встреча.

Гвоздик также отметил, что Дюбуа постарается нокаутировать Усика и доказать, что предыдущий удар был настоящий, а не случайный. Однако экс-чемпион уверен: главное оружие Дюбуа работает против тяжелых и медлительных, но не против высококлассного Усика.

"На мой взгляд, Усик сохранил скорость и мобильность. Дюбуа, безусловно, прибавил, но его активы не сработают против техничного и быстрого украинца. Думаю, реванш будет схож с первым боем. Дюбуа обязательно попытается нокаутировать, но вряд ли у него это получится против такого бойца", — заявил Гвоздик. 

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спорт Александр Усик бокс Александр Гвоздик Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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