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Гвоздик змагатиметься за титул у боксі: коли відбудеться поєдинок

13 лютого 2023 12:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Гвоздик вже цьогоріч змагатиметься за чемпіонський пояс
Українець хоче провести ще як мінімум один бій
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Гвоздик планує знову стати володарем чемпіонського поясу. Колишній чемпіон світу за версією WBC планує провести поєдинок за титул уже цього року.

Минулими вихідними український спортсмен здобув першу перемогу після трирічної паузи, нагадує "Укрінформ".

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35-річний Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) відновив кар'єру у напівважкій вазі боєм проти Жозуе Обандо (20-35-2, 15 КО). Українець здобув перемогу за одностайним рішенням суддів.

Перспективи Гвоздика

Боксер задоволений тим, як пройшов перший поєдинок після тривалої паузи. Вже цього року Гвоздик планує поборотися за один із титулів у дивізіоні.

Олександр Гвоздик

"Загалом це був хороший бій. Переді мною стояли певні завдання, які мені вдалося виконати. Але зупинятись я не збираюся.

Найближчим часом хочу провести ще щонайменше один бій. Було б добре, якби більше. Я хочу повернутися на ринг у травні. Щодо титульного бою, хотів би це зробити наступного року, дивитимемося щодо ситуації", — пояснив Олександр Гвоздик.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі назвав дату бою з Олександром Усиком. Українцю поставили ультиматум. У разі відмови Усика його замінить на інший боєць.

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