Гвоздик уже в этом году будет соревноваться за чемпионский пояс

Украинец хочет провести еще как минимум один бой

Украинский боксер Александр Гвоздик планирует снова стать обладателем чемпионского пояса. Бывший чемпион мира по версии WBC планирует провести поединок за титул уже в этом году.

В минувшие выходные украинский спортсмен одержал первую победу после трехлетней паузы, напоминает "Укринформ".

35-летний Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) возобновил карьеру в полутяжелом весе боем против Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО). Украинец одержал победу по единогласному решению судей.

Перспективы Гвоздика

Боксер доволен тем, как прошел его первый поединок после длительной паузы. Уже в этом году Гвоздик планирует побороться за один из титулов в дивизионе.

"В целом это был хороший бой. Передо мной стояли определенные задачи, которые мне удалось выполнить. Но останавливаться я не собираюсь.

В ближайшее время хочу провести еще как минимум один бой. Было бы хорошо, если больше. Я хочу вернуться на ринг в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации", — объяснил Александр Гвоздик.

Напомним, Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец.

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко летом может сменить клуб. Им интересуются команды из английской Премьер-лиги.

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал комментатором, который назвал игрока россиянином.