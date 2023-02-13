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Гвоздик будет соперничать за титул в боксе: когда состоится поединок

13 февраля 2023 12:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Гвоздик уже в этом году будет соревноваться за чемпионский пояс
Украинец хочет провести еще как минимум один бой
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Гвоздик планирует снова стать обладателем чемпионского пояса. Бывший чемпион мира по версии WBC планирует провести поединок за титул уже в этом году. 

В минувшие выходные украинский спортсмен одержал первую победу после трехлетней паузы, напоминает "Укринформ". 

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35-летний Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) возобновил карьеру в полутяжелом весе боем против Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО). Украинец одержал победу по единогласному решению судей. 

Перспективы Гвоздика

Боксер доволен тем, как прошел его первый поединок после длительной паузы. Уже в этом году Гвоздик планирует побороться за один из титулов в дивизионе. 

Александр Гвоздик

"В целом это был хороший бой. Передо мной стояли определенные задачи, которые мне удалось выполнить. Но останавливаться я не собираюсь. 

В ближайшее время хочу провести еще как минимум один бой. Было бы хорошо, если больше. Я хочу вернуться на ринг в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации", — объяснил Александр Гвоздик.

Напомним, Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец. 

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко летом может сменить клуб. Им интересуются команды из английской Премьер-лиги. 

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал комментатором, который назвал игрока россиянином.  

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