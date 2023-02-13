Гвоздик уже в этом году будет соревноваться за чемпионский пояс

Гвоздик будет соперничать за титул в боксе: когда состоится поединок
Украинский боксер Александр Гвоздик планирует снова стать обладателем чемпионского пояса. Бывший чемпион мира по версии WBC планирует провести поединок за титул уже в этом году.
В минувшие выходные украинский спортсмен одержал первую победу после трехлетней паузы, напоминает "Укринформ".
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35-летний Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) возобновил карьеру в полутяжелом весе боем против Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО). Украинец одержал победу по единогласному решению судей.
Перспективы Гвоздика
Боксер доволен тем, как прошел его первый поединок после длительной паузы. Уже в этом году Гвоздик планирует побороться за один из титулов в дивизионе.
"В целом это был хороший бой. Передо мной стояли определенные задачи, которые мне удалось выполнить. Но останавливаться я не собираюсь.
В ближайшее время хочу провести еще как минимум один бой. Было бы хорошо, если больше. Я хочу вернуться на ринг в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации", — объяснил Александр Гвоздик.
Напомним, Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец.
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