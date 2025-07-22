Безкоштовний перегляд Динамо в Лізі чемпіонів — інструкція

Футболісти київського клубу на зборах. Фото: пресслужба "Динамо"

Першим суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане "Хамрун Спартанс". У дебютному офіційному матчі сезону команда Олександра Шовковського зіграє на виїзді проти суперника, який представляє Мальту.

Гра відбудеться вже сьогодні, 22 липня, і стане першим офіційним випробуванням киян у новій кампанії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Інтерес до матчу за участю чемпіонів України високий, і вболівальники хочуть знати, як його побачити без зайвих витрат. Поєдинок "Хамрун" — "Динамо" можна буде подивитися безкоштовно. Гра Ліги чемпіонів буде доступна одразу на декількох платформах.

Як безкоштовно подивитися матч "Динамо" в ЛЧ

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Безкоштовно трансляцію можна буде побачити на платформі "Київстар ТБ", за наявності активної підписки додаткова оплата не потрібна. Також матч покаже телеканал 2+2, який доступний у базових пакетах цифрового ТБ та онлайн-сервісів.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Крім того, гра доступна на MEGOGO, але тільки для передплатників платних пакетів. Матч-відповідь "Динамо" проведе 29 липня в Любліні (Польща).

Якщо український клуб пройде далі, він зустрінеться з переможцем пари "Пафос" — "Маккабі" Тель-Авів у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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