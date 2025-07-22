Манчестер Юнайтед та Астон Вілла конфліктують через чемпіона світу

Головний тренер "МЮ" Рубен Аморім. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Керівництво "Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер одного з лідерів "Астон Вілли" Еміліано Мартінеса. Однак бірмінгемці вперто відмовляються продавати гравця.

"Червоні дияволи" хочуть підписати надійного воротаря та продати Андре Онану, повідомляє Mirror.

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Еміліано Мартінес знову опинився в центрі в центрі уваги "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" повернулися до ідеї підписання голкіпера "Астон Вілли", розглядаючи його як пріоритетного кандидата на посилення воротарської лінії.

"Астон Вілла" відмовляє "МЮ"

Нещодавно "Юнайтед" запропонував бірмінгемцям оренду Мартінеса з правом викупу, однак клуб із Бірмінгема одразу відмовився, заявивши, що готовий розглядати тільки повноцінний трансфер. "Астон Вілла" оцінює Мартінеса щонайменше в 40 млн фунтів.

Еміліано Мартінес на розминці. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Раніше бірмінгемський клуб уже відмовлявся відпускати аргентинця, який залишається одним із лідерів команди. Його контракт розрахований до 2029 року, і "Вілла" не відчуває фінансового тиску для термінового продажу.

Керівництво "Манчестер Юнайтед" активно шукає альтернативу Андре Онана, який не переконав тренерський штаб у стабільності. Мартінес вважається одним із найнадійніших воротарів АПЛ, а також є переможцем Кубка Світу-2022 з Аргентиною.

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