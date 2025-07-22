Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Манчестер Юнайтед не вдається підписати чемпіона світу

Манчестер Юнайтед не вдається підписати чемпіона світу

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:01
Манчестер Юнайтед та Астон Вілла конфліктують через чемпіона світу
Головний тренер "МЮ" Рубен Аморім. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Керівництво "Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер одного з лідерів "Астон Вілли" Еміліано Мартінеса. Однак бірмінгемці вперто відмовляються продавати гравця.

"Червоні дияволи" хочуть підписати надійного воротаря та продати Андре Онану, повідомляє Mirror.

Реклама
Читайте також:

Еміліано Мартінес знову опинився в центрі в центрі уваги "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" повернулися до ідеї підписання голкіпера "Астон Вілли", розглядаючи його як пріоритетного кандидата на посилення воротарської лінії.

"Астон Вілла" відмовляє "МЮ"

Нещодавно "Юнайтед" запропонував бірмінгемцям оренду Мартінеса з правом викупу, однак клуб із Бірмінгема одразу відмовився, заявивши, що готовий розглядати тільки повноцінний трансфер. "Астон Вілла" оцінює Мартінеса щонайменше в 40 млн фунтів.

Эмилиано Мартинес
Еміліано Мартінес на розминці. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Раніше бірмінгемський клуб уже відмовлявся відпускати аргентинця, який залишається одним із лідерів команди. Його контракт розрахований до 2029 року, і "Вілла" не відчуває фінансового тиску для термінового продажу.

Керівництво "Манчестер Юнайтед" активно шукає альтернативу Андре Онана, який не переконав тренерський штаб у стабільності. Мартінес вважається одним із найнадійніших воротарів АПЛ, а також є переможцем Кубка Світу-2022 з Аргентиною.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний знову близький до трансферу в "ПСЖ".

У "Поліссі" з'явиться один із лідерів "Олександрії" за підсумками минулого сезону.

Де і як дивитися матч "Хамрун" — "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів — список трансляторів.

Дар'я Білодід не збирається повертатися в професійний спорт найближчим часом.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери Астон Вілла Еміліано Мартінес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації