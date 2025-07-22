Манчестер Юнайтед и Астон Вилла конфликтуют из-за чемпиона мира

Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Руководство "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере одного из лидеров "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. Однако бирмингемцы упорно отказываются продавать игрока.

"Красные дьяволы" хотят подписать надежного вратаря и продать Андре Онану, сообщает Mirror.

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Эмилиано Мартинес снова оказался в центре в центре внимания "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" вернулись к идее подписания голкипера "Астон Виллы", рассматривая его как приоритетного кандидата на усиление вратарской линии.

"Астон Вилла" отказывает "МЮ"

Недавно "Юнайтед" предложил бирмингемцам аренду Мартинеса с правом выкупа, однако клуб из Бирмингема сразу отказался, заявив, что готов рассматривать только полноценный трансфер. "Астон Вилла" оценивает Мартинеса минимум в 40 млн фунтов.

Эмилиано Мартинес на разминке. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

Ранее бирмингемский клуб уже отказывался отпускать аргентинца, который остаётся одним из лидеров команды. Его контракт рассчитан до 2029 года, и "Вилла" не испытывает финансового давления для срочной продажи.

Руководство "Манчестер Юнайтед" активно ищет альтернативу Андре Онане, который не убедил тренерский штаб в стабильности. Мартинес считается одним из самых надежных вратарей АПЛ, а также является победителем Кубка Мира-2022 с Аргентиной.

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