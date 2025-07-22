Бесплатный просмотр Динамо в Лиге чемпионов — инструкция

Футболисты киевского клуба на сборах. Фото: пресс-служба "Динамо"

Первым соперником киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов станет "Хамрун Спартанс". В дебютном официальном матче сезона команда Александра Шовковского сыграет на выезде против соперника, который представляет Мальту.

Игра состоится уже сегодня, 22 июля, и станет первым официальным испытанием киевлян в новой кампании, сообщает портал Новини.LIVE.

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Интерес к матчу с участием чемпионов Украины высокий, и болельщики хотят знать, как его увидеть без лишних затрат. Поединок "Хамрун" — "Динамо" можно будет посмотреть бесплатно. Игра Лиги чемпионов будет доступна сразу на нескольких платформах.

Как бесплатно посмотреть матч "Динамо" в ЛЧ

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Бесплатно трансляцию можно будет увидеть на платформе "Киевстар ТВ", при наличии активной подписки дополнительная оплата не требуется. Также матч покажет телеканал 2+2, который доступен в базовых пакетах цифрового ТВ и онлайн-сервисов.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Кроме того, игра доступна на MEGOGO, но только для подписчиков платных пакетов. Ответный матч "Динамо" проведет 29 июля в Люблине (Польша).

Если украинский клуб пройдет дальше, он встретится с победителем пары "Пафос" — "Маккаби" Тель-Авив в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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