ПСЖ виграв Лігу чемпіонів — відео святкуання команди

Гравці та президент "ПСЖ" святкують перемогу. Фото: Reuters

В рамках фіналу Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" розгромив італійський "Інтер". Парижани забили п’ять голів у ворота суперника та виграли перший титул ЛЧ в історії.

Після гри пройшла церемонія нагородження, передає портал Новини.LIVE.

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"ПСЖ" відсвяткував перемогу

Після фінального свистка гравці "ПСЖ" святкували перемогу разом з президентом клубу Нассером Ель-Хелаїфі.

Творцем перемоги команда вважала головного тренера Луїса Енріке, якого команда понесла на руках.

Дембеле та Хакімі понесли кубок ЛЧ по всьому полі. Фото: Reuters

Луїс Енріке з кубком. Фото: Reuters

Гравці "ПСЖ". Фото: Reuters

Команда понесла Луїса Енріке. Фото: Reuters

Фанати "ПСЖ" святкують перемогу. Фото: Reuters

Зазначимо, що "ПСЖ" вперше виграли Лігу чемпіонів, а рахунок 5:0 став найбільшою різницею голів в історії фіналів ЛЧ. Раніше самою значною були переваги в чотири голи.

Нагадаємо, "ПСЖ" в фіналі Ліги чемпіонів знищив міланський "Інтер".

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