ПСЖ виграв Лігу чемпіонів — відео святкуання команди

Як ПСЖ відсвяткував перемогу в Лізі чемпіонів — фото, відео
В рамках фіналу Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" розгромив італійський "Інтер". Парижани забили п’ять голів у ворота суперника та виграли перший титул ЛЧ в історії.
Після гри пройшла церемонія нагородження, передає портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" відсвяткував перемогу
Після фінального свистка гравці "ПСЖ" святкували перемогу разом з президентом клубу Нассером Ель-Хелаїфі.
Творцем перемоги команда вважала головного тренера Луїса Енріке, якого команда понесла на руках.
Зазначимо, що "ПСЖ" вперше виграли Лігу чемпіонів, а рахунок 5:0 став найбільшою різницею голів в історії фіналів ЛЧ. Раніше самою значною були переваги в чотири голи.
Нагадаємо, "ПСЖ" в фіналі Ліги чемпіонів знищив міланський "Інтер".
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