Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Как ПСЖ отпраздновал победу в Лиге чемпионов — фото, видео

Как ПСЖ отпраздновал победу в Лиге чемпионов — фото, видео

Ua en ru
Дата публикации 1 июня 2025 02:21
ПСЖ выиграл Лигу чемпионов — видео празднования команды
Игроки и президент "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters

В рамках финала Лиги чемпионов французский "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер". Парижане забили пять голов в ворота соперника и выиграли первый титул ЛЧ в истории.

После игры прошла церемония награждения, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"ПСЖ" отпраздновал победу

После финального свистка игроки "ПСЖ" праздновали победу вместе с президентом клуба Нассером Эль-Хелаифи.

Творцом победы команда считала главного тренера Луиса Энрике, которого команда понесла на руках.

ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов
Дембеле и Хакими понесли кубок ЛЧ по всему полю. Фото: Reuters
ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов
Луис Энрике с кубком. Фото: Reuters
ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов
Игроки "ПСЖ". фото: Reuters
ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов
Команда понесла Луиса Энрике. Фото: Reuters
ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов
Фанаты "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters

Отметим, что "ПСЖ" впервые выиграли Лигу чемпионов, а счет 5:0 стал самой большой разницей голов в истории финалов ЛЧ. Ранее самым значительным было преимущество в четыре гола.

Напомним, "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов уничтожил миланский "Интер".

У "Манчестер Сити" будет новый тренер — это экс-звезда "Арсенала".

Украинская спортсменка очаровала своей красотой.

Сергея Реброва в сборной Украины может заменить другой известный тренер.

футбол Лига чемпионов ПСЖ Интер еврокубки
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /