ПСЖ выиграл Лигу чемпионов — видео празднования команды

Игроки и президент "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters

В рамках финала Лиги чемпионов французский "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер". Парижане забили пять голов в ворота соперника и выиграли первый титул ЛЧ в истории.

После игры прошла церемония награждения, передает портал Новини.LIVE.

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"ПСЖ" отпраздновал победу

После финального свистка игроки "ПСЖ" праздновали победу вместе с президентом клуба Нассером Эль-Хелаифи.

Творцом победы команда считала главного тренера Луиса Энрике, которого команда понесла на руках.

Дембеле и Хакими понесли кубок ЛЧ по всему полю. Фото: Reuters

Луис Энрике с кубком. Фото: Reuters

Игроки "ПСЖ". фото: Reuters

Команда понесла Луиса Энрике. Фото: Reuters

Фанаты "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters

Отметим, что "ПСЖ" впервые выиграли Лигу чемпионов, а счет 5:0 стал самой большой разницей голов в истории финалов ЛЧ. Ранее самым значительным было преимущество в четыре гола.

Напомним, "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов уничтожил миланский "Интер".

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