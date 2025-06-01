ПСЖ выиграл Лигу чемпионов — видео празднования команды

Как ПСЖ отпраздновал победу в Лиге чемпионов — фото, видео
В рамках финала Лиги чемпионов французский "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер". Парижане забили пять голов в ворота соперника и выиграли первый титул ЛЧ в истории.
После игры прошла церемония награждения, передает портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" отпраздновал победу
После финального свистка игроки "ПСЖ" праздновали победу вместе с президентом клуба Нассером Эль-Хелаифи.
Творцом победы команда считала главного тренера Луиса Энрике, которого команда понесла на руках.
Отметим, что "ПСЖ" впервые выиграли Лигу чемпионов, а счет 5:0 стал самой большой разницей голов в истории финалов ЛЧ. Ранее самым значительным было преимущество в четыре гола.
Напомним, "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов уничтожил миланский "Интер".
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