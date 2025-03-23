Бельгія – Україна: як пройшов перший тайм матчу Ліги націй

Як Україна зіграла в першому таймі матчу-відповіді з Бельгією
В рамках матчу-відповіді стикового раунду Ліги націй збірна України грає з Бельгією. Перша гра завершилась перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.
В матчі завершився перший тайм, повідомив портал Новини.LIVE.
Як пройшов перший тайм матчу Бельгія — Україна
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вибрав тактику з п’ятьма захисниками і тому команда не часто ходила в атаку. А більше захищалась.
Українці в захисті грали жорстко. Особливо, дісталося Лукаку з яким грали Забарний і Сваток. Тому величезному форварду нічого не вдалося зробити.
У Бельгії моменти створювали Де Брюйне, Троссард та Ванакен. Однак, якщо справа й доходила до ударів в отвір воріт, то там на висоті грав Лунін, який ні разу не дав засумніватись в тому, що він заслужено вийшов з перших хвилин матчу.
Якби Бельгія в атаці не старалась, але забити їм не вдалося.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE проводить онлайн-трансляцію матчу-відповіді Ліги націй Бельгія — Україна.
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