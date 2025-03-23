Бельгия — Украина: как прошел первый тайм матча Лиги наций

Матч Бельгия — Украина. Фото: Reuters

В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги наций сборная Украины играет с Бельгией. Первая игра завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

В матче завершился первый тайм, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел первый тайм матча Бельгия — Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал тактику с пятью защитниками и поэтому команда не часто ходила в атаку. А больше защищалась.

Украинцы в защите играли жестко. Особенно, досталось Лукаку с которым играли Забарный и Сваток. Поэтому огромному форварду ничего не удалось сделать.

У Бельгии моменты создавали Де Брюйне, Троссард и Ванакен. Однако, если дело и доходило до ударов в створ ворот, то там на высоте играл Лунин, который ни разу не дал усомниться в том, что он заслуженно вышел с первых минут матча.

Как бы Бельгия в атаке не старалась, но забить им не удалось.

Напомним, портал Новини.LIVE проводит онлайн-трансляцию ответного матча Лиги наций Бельгия — Украина.

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