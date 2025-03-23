Бельгия — Украина: как прошел первый тайм матча Лиги наций

Как Украина сыграла в первом тайме ответного матча с Бельгией
В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги наций сборная Украины играет с Бельгией. Первая игра завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.
В матче завершился первый тайм, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошел первый тайм матча Бельгия — Украина
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал тактику с пятью защитниками и поэтому команда не часто ходила в атаку. А больше защищалась.
Украинцы в защите играли жестко. Особенно, досталось Лукаку с которым играли Забарный и Сваток. Поэтому огромному форварду ничего не удалось сделать.
У Бельгии моменты создавали Де Брюйне, Троссард и Ванакен. Однако, если дело и доходило до ударов в створ ворот, то там на высоте играл Лунин, который ни разу не дал усомниться в том, что он заслуженно вышел с первых минут матча.
Как бы Бельгия в атаке не старалась, но забить им не удалось.
Напомним, портал Новини.LIVE проводит онлайн-трансляцию ответного матча Лиги наций Бельгия — Украина.
В Турцию может переехать игрок киевского "Динамо".
Один из лидеров "Динамо" летом может уйти из команды — на каких условиях.
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объяснил, откуда у него деньги на жизнь на футбольной пенсии.
Читайте Новини.LIVE!