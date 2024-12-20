Мілевський розпочав нові стосунки з красунею Мілою, що захоплює соцмережі — фото

Дівчина Міла, яка зустрічається з Мілевським. Фото: instagram.com/mila.myrs

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський почав нові стосунки. Саме ця дівчина тепер найближча людина до "легенди" після того, як після обшуків Нацполіції у справі про договірні матчі в Іспанію переїхав жити Сергій Третяк, з яким вони дружили та разом жили.

Портал Новини.LIVE покаже як виглядає дівчина Мілевського Міла.

Читайте також:

Дівчина Мілевськогоне є популярна в соціальних мережах. Наразі у дівчини в Instagram 2353 фоловерів.

Дівчина Артема Мілевського. Фото: instagram.com/mila.myrs

Нова дівчина Мілевського

Дівчина, з якою зустрічається Мілевський, є справжньою красунею. Міла любить викладати фото в соцмережах. В основному вона полюбляє глибокі декольте, оскільки дівчині є що показати публіці.

Судячи з соцмереж Міли, вона любить подорожувати. Особливо, віддає перевагу відпочинку на пляжах в одному купальнику.

Дівчина Артема Мілевського. Фото: instagram.com/mila.myrs

Цього року Артем Мілевський активно проявив себе у медіафутболі, спочатку як гравець, а згодом на посаді головного тренера клубу Ignis. Наразі в медіафутболі перерва й Артем проводить більше часу з коханою.

Нагадаємо, раніше дружина Іллі Забарного показала своє сімейне вогнище.

Донька власника "Динамо" Ігоря Суркіса Яна показала новонародженого сина.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала гарну фігуру перед стартом нового сезону.