Мілевський розпочав нові стосунки з красунею Мілою, що захоплює соцмережі — фото

Який вигляд має дівчина, з якою зустрічається Мілевський — фото
Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський почав нові стосунки. Саме ця дівчина тепер найближча людина до "легенди" після того, як після обшуків Нацполіції у справі про договірні матчі в Іспанію переїхав жити Сергій Третяк, з яким вони дружили та разом жили.
Портал Новини.LIVE покаже як виглядає дівчина Мілевського Міла.
Дівчина Мілевськогоне є популярна в соціальних мережах. Наразі у дівчини в Instagram 2353 фоловерів.
Нова дівчина Мілевського
Дівчина, з якою зустрічається Мілевський, є справжньою красунею. Міла любить викладати фото в соцмережах. В основному вона полюбляє глибокі декольте, оскільки дівчині є що показати публіці.
Судячи з соцмереж Міли, вона любить подорожувати. Особливо, віддає перевагу відпочинку на пляжах в одному купальнику.
Цього року Артем Мілевський активно проявив себе у медіафутболі, спочатку як гравець, а згодом на посаді головного тренера клубу Ignis. Наразі в медіафутболі перерва й Артем проводить більше часу з коханою.
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