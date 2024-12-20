Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Как выглядит девушка, с которой встречается Милевский — фото arrow

Как выглядит девушка, с которой встречается Милевский — фото

20 декабря 2024 07:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Милевский начал новые отношения с красавицей Милой, которая восхищает соцсети.
Девушка Мила, которая встречается с Милевским. Фото: instagram.com/mila.myrs
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский начал новые отношения. Именно эта девушка теперь самый близкий человек к "легенде" после того, как после обысков Нацполиции по делу о договорных матчах в Испанию переехал жить Сергей Третьяк, с которым они дружили и вместе жили.

Портал Новини.LIVE покажет, как выглядит девушка Милевского Мила.

Читайте также:

Девушка Милевского не популярна в социальных сетях. Сейчас у нее в Instagram всего 2353 фолловеров.

Девушка Артема Милевского
Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs

Новая девушка Милевского

Девушка, с которой встречается Милевский, является настоящей красавицей. Мила любит выкладывать фото в соцсетях. В основном она обожает глубокие декольте, поскольку девушке есть что показать публике.

Судя по соцсетям Милы, она любит путешествовать. Особенно предпочитает отдых на пляжах в одном купальнике.

Девушка Артема Милевского
Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs

В этом году Артем Милевский активно проявил себя в медиафутболе, сначала как игрок, а затем в должности главного тренера клуба Ignis. В медиафутболе перерыв и Артем проводит больше времени с любимой.

Напомним, ранее жена Ильи Забарного показала свой семейный костер.

Дочь владельца "Динамо" Игоря Суркиса Яна показала новорожденного сына.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала хорошую фигуру перед стартом нового сезона.

футбол Артем Милевский Динамо жены футболистов "Красотка"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:46 В Голосеевском районе горят авто, — Кличко

07:45 Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы

07:40 Россия массированно атаковала жилые дома в Херсоне — есть жертвы

07:31 РФ обстреливает Херсон из артиллерии, пыталась прорваться ДРГ

07:23 Выплаты за пропавших без вести — какие документы надо сдать

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

07:06 В Киеве раздаются мощные взрывы

07:01 ПриватБанк отменит на весь год оплату одной из услуг

06:42 В Украине объявили масштабную тревогу — что известно

06:40 1000 грн Зеленского — куда львовяне тратят зимнюю выплату

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

07:46 В Голосеевском районе горят авто, — Кличко

07:45 Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы

07:40 Россия массированно атаковала жилые дома в Херсоне — есть жертвы

07:31 РФ обстреливает Херсон из артиллерии, пыталась прорваться ДРГ

07:23 Выплаты за пропавших без вести — какие документы надо сдать

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

07:06 В Киеве раздаются мощные взрывы

07:01 ПриватБанк отменит на весь год оплату одной из услуг

06:42 В Украине объявили масштабную тревогу — что известно

06:40 1000 грн Зеленского — куда львовяне тратят зимнюю выплату

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине