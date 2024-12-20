Милевский начал новые отношения с красавицей Милой, которая восхищает соцсети.

Девушка Мила, которая встречается с Милевским. Фото: instagram.com/mila.myrs

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский начал новые отношения. Именно эта девушка теперь самый близкий человек к "легенде" после того, как после обысков Нацполиции по делу о договорных матчах в Испанию переехал жить Сергей Третьяк, с которым они дружили и вместе жили.

Портал Новини.LIVE покажет, как выглядит девушка Милевского Мила.

Читайте также:

Девушка Милевского не популярна в социальных сетях. Сейчас у нее в Instagram всего 2353 фолловеров.

Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs

Новая девушка Милевского

Девушка, с которой встречается Милевский, является настоящей красавицей. Мила любит выкладывать фото в соцсетях. В основном она обожает глубокие декольте, поскольку девушке есть что показать публике.

Судя по соцсетям Милы, она любит путешествовать. Особенно предпочитает отдых на пляжах в одном купальнике.

Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs

В этом году Артем Милевский активно проявил себя в медиафутболе, сначала как игрок, а затем в должности главного тренера клуба Ignis. В медиафутболе перерыв и Артем проводит больше времени с любимой.

Напомним, ранее жена Ильи Забарного показала свой семейный костер.

Дочь владельца "Динамо" Игоря Суркиса Яна показала новорожденного сына.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала хорошую фигуру перед стартом нового сезона.