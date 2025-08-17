Дівчина голкіпера Зорі Турбаєвського вразила фото в купальнику

Як виглядає одна з найкрасивіших дівчин футболістів УПЛ —фото
У голкіпера луганської "Зорі" Микити Турбаєвського в клубі йдуть справи не кращим чином. Однак вдома його завжди радує кохана Віта Рокоман.
Дівчина, яка є моделлю, публікує красиві фото в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.
Рокоман не активно веде свої соціальні мережі. У дівчини всього 2,5 тисячі фоловерів.
Дівчина гравця "Зорі" порадувала своєю фігурою
Дівчина Турбаєвського поділилася ефектними знімками у купальнику під час відпочинку. Її ідеальна фігура, виточені форми та природна краса викликали справжній ажіотаж, оскільки постами в соцмережах вона дала більше українському футболу ніж її чоловік на полі.
Турбаєвський цього сезону ще не виходив на поле. У 23-річного уродженця Донецька контракт із "Зорею" до 30 червня 2026 року. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.
"Зоря" після двох турів УПЛ знаходиться серед лідерів чемпіонату, маючи чотири очки.
