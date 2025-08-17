Відео
Як виглядає одна з найкрасивіших дівчин футболістів УПЛ —фото

Як виглядає одна з найкрасивіших дівчин футболістів УПЛ —фото

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 09:35
Дівчина голкіпера Зорі Турбаєвського вразила фото в купальнику
Віта Рокоман. Фото: instagram.com/vita.rok

У голкіпера луганської "Зорі" Микити Турбаєвського в клубі йдуть справи не кращим чином. Однак вдома його завжди радує кохана Віта Рокоман.

Дівчина, яка є моделлю, публікує красиві фото в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.

A post shared by Vita Rokoman (@vita.rok)

Рокоман не активно веде свої соціальні мережі. У дівчини всього 2,5 тисячі фоловерів.

Дівчина гравця "Зорі" порадувала своєю фігурою

Дівчина Турбаєвського поділилася ефектними знімками у купальнику під час відпочинку. Її ідеальна фігура, виточені форми та природна краса викликали справжній ажіотаж, оскільки постами в соцмережах вона дала більше українському футболу ніж її чоловік на полі.

Вита Рокоман
Віта Рокоман. Фото: instagram.com/vita.rok

Турбаєвський цього сезону ще не виходив на поле. У 23-річного уродженця Донецька контракт із "Зорею" до 30 червня 2026 року. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

"Зоря" після двох турів УПЛ знаходиться серед лідерів чемпіонату, маючи чотири очки.







футбол Зоря УПЛ дружини футболістів Микита Турбаєвський
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
