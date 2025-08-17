Девушка голкипера Зари Турбаевского поразила фото в купальнике

Вита Рокоман. Фото: instagram.com/vita.rok

У голкипера луганской "Зари" Никиты Турбаевского в клубе идут дела не лучшим образом. Однако дома его всегда радует возлюбленная Вита Рокоман.

Девушка, которая является моделью, публикует красивые фото в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Рокоман не активно ведет свои социальные сети. У девушки всего 2,5 тысячи фолловеров.

Девушка игрока "Зари" порадовала своей фигурой

Девушка Турбаевского поделилась эффектными снимками в купальнике во время отдыха. Ее идеальная фигура, точеные формы и естественная красота вызвали настоящий ажиотаж, поскольку постами в соцсетях она дала больше украинскому футболу чем ее муж на поле.

Вита Рокоман. Фото: instagram.com/vita.rok

Турбаевский в этом сезоне еще не выходил на поле. У 23-летнего уроженца Донецка контракт с "Зарей" до 30 июня 2026 года. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.

"Заря" после двух туров УПЛ находится среди лидеров чемпионата, имея четыре очка.

