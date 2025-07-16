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Головна Спорт Який вигляд має вагітна дружина-красуня футболіста Динамо

Який вигляд має вагітна дружина-красуня футболіста Динамо

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 07:31
Марія Брагару чекає дитину: дружина зірки Динамо зачарувала фотосесією
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару поки не може порадувати себе грою за киян. При цьому його невдовзі порадує власна дружина Марія, яка чекає дитину.

До того ж дружина футболіста є красунею, що вирішив показати портал Новини.LIVE.

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Мария Брагару
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Марія скромна і не дуже активно веде соціальні мережі. У Instagram у неї 2772 фоловерів.

Дружина Максима Брагару

Дружина Брагару поділилася новою фотосесією в стані вагітності. У поєднанні з елегантною довгою сукнею образ вийшов дуже чарівним.

Мария Брагару
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Марія, як і її чоловік, пов'язана зі спортом — вона має звання майстра спорту України з художньої гімнастики. У соцмережах дівчина показувала фото з вражаючою розтяжкою.

Пара одружилася у травні 2024 року, ще до переїзду футболіста з Одеси до Києва. Пропозицію Марія отримала на стадіоні "Чорноморця" — символічному місцю для пари.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" ухвалив рішення щодо того, чи продовжувати перемовини по Іллі Забарному.

Колишній нападник київського "Динамо" перебуває в розшуку.

Донецький "Шахтар" може продати гравця, який приносив перемоги минулого сезону.

футбол Динамо дружини футболістів Максим Брагару Марія Брагару
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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