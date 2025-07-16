Мария Брагару ждет ребенка: жена звезды Динамо очаровала фотосессией

Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару пока не может порадовать себя игрой за киевлян. При этом, его вскоре порадует собственная жена Мария, которая ждет ребенка.

К тому же супруга футболиста является красавицей, что решил показать портал Новини.LIVE.

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Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария скромная и не очень активно ведет социальные сети. В Instagram у нее 2772 фолловера.

Жена Максима Брагару

Супруга Брагару поделилась новой фотосессией в положении беременности. В сочетании с элегантным длинным платьем образ получился очень очаровательным.

Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария, как и ее муж, связана со спортом — она имеет звание мастера спорта Украины по художественной гимнастике. В соцсетях девушка показывала фото с впечатляющей растяжкой.

Пара поженилась в мае 2024 года, еще до переезда футболиста из Одессы в Киев. Предложение Мария получила на стадионе "Черноморца" — символическом месте для пары.

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