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Главная Спорт Как выглядит беременная жена-красавица футболиста Динамо

Как выглядит беременная жена-красавица футболиста Динамо

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 07:31
Мария Брагару ждет ребенка: жена звезды Динамо очаровала фотосессией
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару пока не может порадовать себя игрой за киевлян. При этом, его вскоре порадует собственная жена Мария, которая ждет ребенка.

К тому же супруга футболиста является красавицей, что решил показать портал Новини.LIVE.

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Мария Брагару
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария скромная и не очень активно ведет социальные сети. В Instagram у нее 2772 фолловера.

Жена Максима Брагару

Супруга Брагару поделилась новой фотосессией в положении беременности. В сочетании с элегантным длинным платьем образ получился очень очаровательным.

Мария Брагару
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

Мария, как и ее муж, связана со спортом — она имеет звание мастера спорта Украины по художественной гимнастике. В соцсетях девушка показывала фото с впечатляющей растяжкой.

Пара поженилась в мае 2024 года, еще до переезда футболиста из Одессы в Киев. Предложение Мария получила на стадионе "Черноморца" — символическом месте для пары.

Напомним, французский "ПСЖ" принял решение относительно того, продолжать ли переговоры по Илье Забарному.

Бывший нападающий киевского "Динамо" находится в розыске.

Донецкий "Шахтер" может продать игрока, который приносил победы в прошлом сезоне.

футбол Динамо жены футболистов Максим Брагару Мария Брагару
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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