Як змінювався заробіток Усика: найбільші гонорари боксера

Український боксер Олександр Усик. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик є одним із найтитулованіших боксерів в історії. При цьому він досягає успіху ще й в іншій сфері. За роки кар’єри спортсмен зумів заробити сотні мільйонів доларів.

Дохід Усика зростав щороку під час активних виступів на рингу, повідомляють Новини.LIVE.

На вершині кар’єри український боксер об’єднав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі та став одним із найпопулярніших спортсменів світу. За словами його колишнього промоутера Олександра Красюка, Олександр Усик завдяки своїй безпосередності та природній харизмі міг зачарувати кого завгодно. На його умови погоджувалися організатори поєдинків по всьому світу, що принесло українцю рекордні гонорари.

Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/usykaa/

Заробітки Усика постійно зростали

На початку професійної кар’єри та під час виступів у Всесвітній боксерській суперсерії доходи українського спортсмена коливалися від 45 тисяч до півмільйона доларів за бій. Прорив настав після переходу Олександра Усика у надважку вагу. Восени 2019 року українець бився з Чаззом Візерспуном і заробив 1,5 млн доларів. Поєдинок із Дереком Чісорою в жовтні 2020 року приніс йому вже 2,5 млн доларів.

Восени 2021 року Олександр Усик вперше зустрівся на рингу з Ентоні Джошуа. Перемога принесла йому не тільки кілька титулів, а й 15 млн доларів. Реванш британця відбувся у 2022 році. У світовий бокс увірвалися представники Саудівської Аравії, що позначилося на заробітку боксерів. Олександр Усик отримав уже 35 млн доларів. Надалі його гонорари продовжували зростати.

Суми доходів Усика з 2024 року

Перший бій з Тайсоном Ф’юрі. Травень 2024 року. Заробіток: 45 млн доларів.

Реванш із Тайсоном Ф'юрі. Грудень 2024 року. Заробіток: 104 млн доларів.

Реванш із Даніелем Дюбуа. Липень 2025 року. Заробіток: 132 млн доларів.

Інформація про те, скільки Олександр Усик отримав за поєдинок із кікбоксером Ріко Верховеном, різниться залежно від джерела. Дохід українця склав від 40 до 100 млн євро.

Також Олександр Усик заробляє на спонсорських контрактах і частині доходів від прав на продаж боїв за його участю. Спортсмен неодноразово заявляв, що завжди сплачує податки до української скарбниці.

Екс-чемпіон світу проведе ще один бій у професійній кар’єрі. Він не підтверджував імені свого суперника, але інсайдери впевнені, що ним стане американець Деонтей Вайлдер. Не виключено, що за прощальний поєдинок Олександр Усик знову заробить рекордний гонорар.

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