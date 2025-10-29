Федецький здивував прогнозом на матч Динамо з Шахтарем у Кубку України

Назар Волошин під час атаки "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від протистояння київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Кубка України. Матч відбудеться в середу, 29 жовтня, і стане центральною подією тижня в українському футболі.

Федецький зазначив, що історично поєдинки між двома грандами завжди супроводжувалися високим рівнем пристрастей та емоцій, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Ексфутболіст національної збірної вважає, що нинішні матчі "Динамо" з "Шахтарем" стали спокійнішими, але протистояння не втратило своєї принциповості. Артем Федецький упевнений, що напруження боротьби на полі все одно буде відчуватися.

Момент минулого матчу "Динамо" з "Шахтарем". Фото: УНІАН

Окрему увагу Федецький приділив ментальному аспекту матчу. Він підкреслив, що нинішні гравці "Шахтаря", особливо легіонери, не завжди усвідомлюють значення цього дербі, тоді як футболісти "Динамо" виховані в дусі протистояння та розуміють важливість кожної зустрічі між командами.

Кому віддає перевагу Федецький

На думку колишнього захисника, результат матчу залежатиме від настрою та самовіддачі обох команд. Він вважає, що "Динамо" здатне нав'язати боротьбу користуючись з характеру та дисципліни, тоді як "Шахтар" може компенсувати завдяки зіграності в атаці.

"Це битва двох філософій, двох шкіл. Емоції обов'язково будуть, без них неможливо уявити матч "Динамо" та "Шахтаря". Думаю, на нас чекає видовищний футбол із боротьбою та моментами. Мій прогноз — 2:2 в основний час, а по пенальті переможе "Шахтар", багато в чому завдяки досвіду Різника", — заявив Федецький.

