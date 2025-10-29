Видео
Видео

Главная Спорт Какой результат ожидает Федецкий от матча Динамо с Шахтером

Какой результат ожидает Федецкий от матча Динамо с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 13:01
обновлено: 12:22
Федецкий удивил прогнозом на матч Динамо с Шахтером в Кубке Украины
Назар Волошин во время атаки "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от противостояния киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Кубка Украины. Матч состоится в среду, 29 октября, и станет центральным событием недели в украинском футболе.

Федецкий отметил, что исторически поединки между двумя грандами всегда сопровождались высоким уровнем страстей и эмоций, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Читайте также:

Экс-футболист национальной сборной считает, что нынешние матчи "Динамо" с "Шахтером" стали более спокойными, но противостояние не потеряло своей принципиальности. Артем Федецкий уверен, что накал борьбы на поле все равно будет чувствоваться. 

Владислав Кабаев
Момент прошлого матча "Динамо" с "Шахтером". Фото: УНИАН

Отдельное внимание Федецкий уделил ментальному аспекту матча. Он подчеркнул, что нынешние игроки "Шахтера", особенно легионеры, не всегда осознают значение этого дерби, тогда как футболисты "Динамо" воспитаны в духе противостояния и понимают важность каждой встречи между командами.

Кому отдает предпочтение Федецкий

По мнению бывшего защитника, исход матча будет зависеть от настроя и самоотдачи обеих команд. Он считает, что "Динамо" способно навязать борьбу за счет характера и дисциплины, тогда как "Шахтер" может компенсировать благодаря сыгранности в атаке.

"Это битва двух философий, двух школ. Эмоции обязательно будут, без них невозможно представить матч "Динамо" и "Шахтера". Думаю, нас ждет зрелищный футбол с борьбой и моментами. Мой прогноз — 2:2 в основное время, а по пенальти победит "Шахтер", во многом благодаря опыту Ризныка", — заявил Федецкий. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Кубок Украины
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
