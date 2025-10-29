Федецкий удивил прогнозом на матч Динамо с Шахтером в Кубке Украины

Какой результат ожидает Федецкий от матча Динамо с Шахтером
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от противостояния киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Кубка Украины. Матч состоится в среду, 29 октября, и станет центральным событием недели в украинском футболе.
Федецкий отметил, что исторически поединки между двумя грандами всегда сопровождались высоким уровнем страстей и эмоций, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Экс-футболист национальной сборной считает, что нынешние матчи "Динамо" с "Шахтером" стали более спокойными, но противостояние не потеряло своей принципиальности. Артем Федецкий уверен, что накал борьбы на поле все равно будет чувствоваться.
Отдельное внимание Федецкий уделил ментальному аспекту матча. Он подчеркнул, что нынешние игроки "Шахтера", особенно легионеры, не всегда осознают значение этого дерби, тогда как футболисты "Динамо" воспитаны в духе противостояния и понимают важность каждой встречи между командами.
Кому отдает предпочтение Федецкий
По мнению бывшего защитника, исход матча будет зависеть от настроя и самоотдачи обеих команд. Он считает, что "Динамо" способно навязать борьбу за счет характера и дисциплины, тогда как "Шахтер" может компенсировать благодаря сыгранности в атаке.
"Это битва двух философий, двух школ. Эмоции обязательно будут, без них невозможно представить матч "Динамо" и "Шахтера". Думаю, нас ждет зрелищный футбол с борьбой и моментами. Мой прогноз — 2:2 в основное время, а по пенальти победит "Шахтер", во многом благодаря опыту Ризныка", — заявил Федецкий.
