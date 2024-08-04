Медальний залік Олімпіади-2024 за суботу, 3 серпня — підсумки

Українська золотомедалістка з фехтування Ольга Харлан. Фото: REUTERS/Maye-E Wong TPX IMAGES OF THE DAY

Восьмий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі пройшов у суботу, 3 серпня. Цього дня розіграли 31 комплект медалей, з яких Україна здобула золото в фехтуванні.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки восьмого дня Олімпіади-2024 в Парижі 3 серпня

Фінал жіночої стрільби з пістолета на 25 м завершився перемогою Ян Джин з Республіки Корея з 37 очками. Українка Олена Костевич не пройшла кваліфікацію.

Скриншот медального заліку восьмого дня Олімпіади-2024 в Парижі 3 серпня

У фіналі академічного веслування серед парних одиночок срібло здобув нейтральний спортсмен Євгеній Золотий з білоруським паспортом, завоювавши третю медаль серед нейтральних атлетів на Олімпіаді. Золото виграв німець Олівер Зайдлер.

У віндсерфінгу серед жінок золото здобула італійка Марта Маджетті, срібло — ізраїльтянка Шерон Канторі, бронзу — британка Емма Вілсон. Серед чоловіків переміг ізраїльтянин Том Ревені, здобувши перше золото Ізраїля на Іграх у Парижі. Срібло отримав австралієць Грей Морріс, бронзу — нідерландець Люк ван Опзеланд.

Скриншот медального заліку восьмого дня Олімпіади-2024 в Парижі 3 серпня

Відбувся фінал одиночного тенісу серед жінок. Китаянка Чжен Ціньвень (WTA №7) обіграла хорватку Донну Векич (WTA №21) — 6:2, 6:3. У парному тенісі серед чоловіків перемогу здобули австралійці Метью Ебден і Джон Пірс.

У жіночому індивідуальному турнірі зі стрільби з лука перемогла кореянка Лім Сі-хьон, срібло здобула Нам Су-хьон, а бронзу — француженка Ліза Барбелен.

Скриншот медального заліку восьмого дня Олімпіади-2024 в Парижі 3 серпня

Інші перемоги:

У парному одиночному веслуванні золото здобула нідерландка Каролін Флорейн, вона срібна призерка Олімпіади в Токіо у четвірках.

золото здобула нідерландка Каролін Флорейн, вона срібна призерка Олімпіади в Токіо у четвірках. Золото у веслуванні серед вісімок здобула збірна Румунії з результатом 5:54,39, здобувши свою 10-ту медаль в цій дисципліні в історії.

здобула збірна Румунії з результатом 5:54,39, здобувши свою 10-ту медаль в цій дисципліні в історії. У веслуванні серед чоловічих вісімок золото здобула Велика Британія з часом 5:22,8. Срібло дісталося Нідерландам, бронза — США.

золото здобула Велика Британія з часом 5:22,8. Срібло дісталося Нідерландам, бронза — США. У стендовій стрільбі у скіті серед чоловіків переміг американець Вінсент Генкок, здобувши своє четверте олімпійське золото.

переміг американець Вінсент Генкок, здобувши своє четверте олімпійське золото. У спортивній гімнастиці у вільних вправах переміг філіппінець Карлос Юло. Українець Ілля Ковтун посів 4 місце.

переміг філіппінець Карлос Юло. Українець Ілля Ковтун посів 4 місце. В опорному стрибку серед жінок перемогла американка Симона Байлс, здобувши третє золото на Олімпіаді у Парижі.

перемогла американка Симона Байлс, здобувши третє золото на Олімпіаді у Парижі. У спортивній гімнастиці у вправах на коні переміг ірландець Ріс Мак-Кленаган, українець Олег Верняєв зайняв 5 місце.

переміг ірландець Ріс Мак-Кленаган, українець Олег Верняєв зайняв 5 місце. У індивідуальних змаганнях з настільного тенісу серед жінок перемогла китайська спортсменка Чень Мен.

перемогла китайська спортсменка Чень Мен. У жіночому парному бадмінтоні перемогла китайська пара Чень Цинчень — Цзя Іфань.

перемогла китайська пара Чень Цинчень — Цзя Іфань. У командній виїздці з кінного спорту перемогла команда Німеччини, де 55-річна Ізабель Верт здобула своє восьме олімпійське золото.

Скриншот медального заліку восьмого дня Олімпіади-2024 в Парижі 3 серпня

Китай залишився на першій позиції в загальному заліку команд з 37 медалями, з яких 16 золотих. США піднялися на другу позицію з 61 медаллю, з них — 14 золотих. Франція посіла третю сходинку з 12 золотими медалями.

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