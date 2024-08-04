Медальный зачет Олимпиады-2024 за субботу, 3 августа — итоги

Украинская золотомедалистка по фехтованию Ольга Харлан. Фото: REUTERS/Maye-E Wong TPX IMAGES OF THE DAY

Восьмой день Олимпийских игр-2024 в Париже прошел в субботу, 3 августа. В этот день разыграли 31 комплект медалей, из которых Украина завоевала золото в фехтовании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги восьмого дня Олимпиады-2024 в Париже 3 августа

Финал женской стрельбы из пистолета на 25 м завершился победой Ян Джин из Республики Корея с 37 очками. Украинка Елена Костевич не прошла квалификацию.

Скриншот медального зачета восьмого дня Олимпиады-2024 в Париже 3 августа

В финале академической гребли среди парных одиночек серебро завоевал нейтральный спортсмен Евгений Золотой с белорусским паспортом, завоевав третью медаль среди нейтральных атлетов на Олимпиаде. Золото выиграл немец Оливер Зайдлер.

В виндсерфинге среди женщин золото завоевала итальянка Марта Маджетти, серебро — израильтянка Шэрон Кантори, бронзу — британка Эмма Уилсон. Среди мужчин победил израильтянин Том Ревени, одержав первое золото Израиля на Играх в Париже. Серебро получил австралиец Грей Моррис, бронзу — нидерландец Люк ван Опзеланд.

Скриншот медального зачета восьмого дня Олимпиады-2024 в Париже 3 августа

Состоялся финал одиночного тенниса среди женщин. Китаянка Чжэн Циньвэнь (WTA №7) обыграла хорватку Донну Векич (WTA №21) — 6:2, 6:3. В парном теннисе среди мужчин победили австралийцы Мэтью Эбден и Джон Пирс.

В женском индивидуальном турнире по стрельбе из лука победила кореянка Лим Си-хен, серебро завоевала Нам Су-хен, а бронзу — француженка Лиза Барбелен.

Скриншот медального зачета восьмого дня Олимпиады-2024 в Париже 3 августа

Другие победы:

В парной одиночной гребле золото завоевала нидерландка Каролин Флорейн, она серебряный призер Олимпиады в Токио в четверках.

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победил ирландец Рис Мак-Кленаган, украинец Олег Верняев занял 5 место. В индивидуальных соревнованиях по настольному теннису среди женщин победила китайская спортсменка Чэнь Мэн.

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победила китайская пара Чэнь Цинчень — Цзя Ифань. В командной выездке по конному спорту победила команда Германии, где 55-летняя Изабель Верт получила свое восьмое олимпийское золото.

Скриншот медального зачета восьмого дня Олимпиады-2024 в Париже 3 августа

Китай остался на первой позиции в общем зачете команд с 37 медалями, из которых 16 золотых. США поднялись на вторую позицию с 61 медалью, из них 14 золотых. Франция заняла третье место с 12 золотыми медалями.

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