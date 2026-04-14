Барселона проти Атлетіко: що треба каталонцям для виходу в півфінал ЛЧ

Ламін Ямаль із м'ячем.

Каталонська "Барселона" проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Гра відбудеться 14 квітня в Іспанії. У першому поєдинку "синьо-гранатові" поступилися (0:2) і тепер повинні відігравати відставання.

Для виходу в наступну стадію "Барселоні" необхідно перемогти з різницею мінімум в один м'яч, щоб перевести гру в додатковий час. Перемога з перевагою у два м'ячі забезпечить каталонцям прохід напряму. Будь-який інший результат, включно з нічиєю, виведе "Атлетіко" в півфінал. Правило виїзного голу в турнірі не застосовується.

Дієго Сімеоне (праворуч) та Ганс-Дітер Флік.

Історія зустрічей та поточні розклади перед матчем

"Атлетіко" традиційно робить ставку на організовану оборону і швидкі переходи в атаку. "Барселона" в поточному сезоні демонструє вищий відсоток володіння м'ячем та атакувальну модель гри. При цьому ефективність реалізації моментів залишається ключовим фактором для обох команд. "Атлетіко" не програвав домашній матч на виліт у Лізі чемпіонів із 1997 року і намагатиметься продовжити серію.

Ламін Ямаль із партнерами по "Барселоні".

Що Ламін Ямаль сказав про матч

Лідер "Барселони" відразу після поразки від "Атлетіко" почав переконувати вболівальників, що в матчі-відповіді все буде інакше. Він пообіцяв зіграти один із найкращих матчів у житті. За словами зірки, навіть якщо "Барселона" не вийде до півфіналу ЛЧ, уболівальникам і футболістам не буде соромно.

"Ми будемо пресингувати кожну хвилину поєдинку. Прекрасно розуміємо, що стоїть на кону. Ми віддамо для перемоги всі сили без залишку", — пообіцяв Ламін Ямаль.

Матч "Барселона" — "Атлетіко" розпочнеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.

