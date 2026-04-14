Барселона против Атлетико: что надо каталонцам для выхода в полуфинал ЛЧ

Ламин Ямаль с мячом. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико". Игра состоится 14 апреля в Испании. В первом поединке "сине-гранатовые" уступили (0:2) и теперь должны отыгрывать отставание.

Для выхода в следующую стадию "Барселоне" необходимо победить с разницей минимум в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. Победа с преимуществом в два мяча обеспечит каталонцам проход напрямую. Любой другой результат, включая ничью, выведет "Атлетико" в полуфинал. Правило выездного гола в турнире не применяется.

Диего Симеоне (справа) и Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Nacho Doce

История встреч и текущие расклады перед матчем

"Атлетико" традиционно делает ставку на организованную оборону и быстрые переходы в атаку. "Барселона" в текущем сезоне демонстрирует более высокий процент владения мячом и атакующую модель игры. При этом эффективность реализации моментов остается ключевым фактором для обеих команд. "Атлетико" не проигрывал домашний матч на вылет в Лиге чемпионов с 1997 года и пострается продлить серию.

Ламин Ямаль с партнерами по "Барселоне". Фото: Reuters/Albert Gea

Что Ламин Ямаль сказал о матче

Лидер "Барселоны" сразу после поражения от "Атлетико" начал убеждать болельщиков, что в ответном матче все будет иначе. Он пообещал сыграть один из лучших матчей в жизни. По словам звезды, даже если "Барселона" не выйдет в полуфинал ЛЧ, болельщикам и футболистам не будет стыдно.

"Мы будем прессинговать каждую минуту поединка. Прекрасно понимаем, что стоит на кону. Мы отдадим для победы все силы без остатка", — пообещал Ламин Ямаль.

Матч "Барселона" — "Атлетико" начнется во вторник, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

