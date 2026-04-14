Барселона против Атлетико: что надо каталонцам для выхода в полуфинал ЛЧ

Ямаль оценил шансы Барселоны на реванш в матче с Атлетико
Каталонская "Барселона" проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико". Игра состоится 14 апреля в Испании. В первом поединке "сине-гранатовые" уступили (0:2) и теперь должны отыгрывать отставание.
Исход встречи определит участника полуфинала турнира, сообщает портал Новини.LIVE.
Для выхода в следующую стадию "Барселоне" необходимо победить с разницей минимум в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. Победа с преимуществом в два мяча обеспечит каталонцам проход напрямую. Любой другой результат, включая ничью, выведет "Атлетико" в полуфинал. Правило выездного гола в турнире не применяется.
История встреч и текущие расклады перед матчем
"Атлетико" традиционно делает ставку на организованную оборону и быстрые переходы в атаку. "Барселона" в текущем сезоне демонстрирует более высокий процент владения мячом и атакующую модель игры. При этом эффективность реализации моментов остается ключевым фактором для обеих команд. "Атлетико" не проигрывал домашний матч на вылет в Лиге чемпионов с 1997 года и пострается продлить серию.
Что Ламин Ямаль сказал о матче
Лидер "Барселоны" сразу после поражения от "Атлетико" начал убеждать болельщиков, что в ответном матче все будет иначе. Он пообещал сыграть один из лучших матчей в жизни. По словам звезды, даже если "Барселона" не выйдет в полуфинал ЛЧ, болельщикам и футболистам не будет стыдно.
"Мы будем прессинговать каждую минуту поединка. Прекрасно понимаем, что стоит на кону. Мы отдадим для победы все силы без остатка", — пообещал Ламин Ямаль.
Матч "Барселона" — "Атлетико" начнется во вторник, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.
