Главная Спорт Ямаль оценил шансы Барселоны на реванш в матче с Атлетико

Ямаль оценил шансы Барселоны на реванш в матче с Атлетико

Дата публикации 14 апреля 2026 11:36
Барселона против Атлетико: что надо каталонцам для выхода в полуфинал ЛЧ
Ламин Ямаль с мячом. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико". Игра состоится 14 апреля в Испании. В первом поединке "сине-гранатовые" уступили (0:2) и теперь должны отыгрывать отставание.

Исход встречи определит участника полуфинала турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Для выхода в следующую стадию "Барселоне" необходимо победить с разницей минимум в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. Победа с преимуществом в два мяча обеспечит каталонцам проход напрямую. Любой другой результат, включая ничью, выведет "Атлетико" в полуфинал. Правило выездного гола в турнире не применяется. 

Диего Симеоне (слева) спорит с Ханси Фликом в первом матче 1/4 ЛЧ
Диего Симеоне (справа) и Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Nacho Doce

История встреч и текущие расклады перед матчем

"Атлетико" традиционно делает ставку на организованную оборону и быстрые переходы в атаку. "Барселона" в текущем сезоне демонстрирует более высокий процент владения мячом и атакующую модель игры. При этом эффективность реализации моментов остается ключевым фактором для обеих команд. "Атлетико" не проигрывал домашний матч на вылет в Лиге чемпионов с 1997 года и пострается продлить серию.  

Ламин Ямаль празднует победу над Эспаньолом 11 апреля 2026 года
Ламин Ямаль с партнерами по "Барселоне". Фото: Reuters/Albert Gea

Что Ламин Ямаль сказал о матче 

Лидер "Барселоны" сразу после поражения от "Атлетико" начал убеждать болельщиков, что в ответном матче все будет иначе. Он пообещал сыграть один из лучших матчей в жизни. По словам звезды, даже если "Барселона" не выйдет в полуфинал ЛЧ, болельщикам и футболистам не будет стыдно

Читайте также:

"Мы будем прессинговать каждую минуту поединка. Прекрасно понимаем, что стоит на кону. Мы отдадим для победы все силы без остатка", — пообещал Ламин Ямаль. 

Матч "Барселона" — "Атлетико" начнется во вторник, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, портал Новини.LIVE писал о желании Сергея Реброва уйти из сборной Украины и вернуться в клубный футбол. 

Также Новини.LIVE сообщали об отказе Матвея Пономаренко продлевать контракт с киевским "Динамо" как минимум до конца сезона. 

футбол Лига чемпионов Барселона Атлетико Мадрид Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
