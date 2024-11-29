Яремчук отримав неприємну травму та достроково пішов з поля

Роман Яремчук перед грою. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Футболіст грецького "Олімпіакосу" Роман Яремчук зіграв менш як дві хвилини у матчі Ліги Європи проти румунської команди ФКСБ. Форвард збірної України зазнав травми обличчя.

Яремчука продовжують переслідувати неприємності у Греції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 5-го туру основного етапу Ліги Європи. Румунський ФКСБ ухвалив грецький "Олімпіакос". Команди завершили матч з рахунком 0:0, попри те, що господарі залишилися в меншості в середині другого тайму.

Роман Яремчук під час поєдинку. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Як зіграв Яремчук

Український футболіст розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на заміну на 77 хвилині. Яремчук одразу ж підключився до чергової атаки "Олімпіакоса" і спробував завдати удару головою по воротах суперника.

Удар українця був заблокований захисником румунської команди Попеску. Обидва футболісти зіткнулися головами та впали на газон. В результаті у Яремчука виявився розбитим ніс. Лікарі не зуміли зупинити кровотечу, Роману довелося залишити поле. Він зіграв лише 95 секунд.

Травма Романа Яремчука. Фото: скриншот Megogo

Це був лише другий поєдинок українця у Лізі Європи. Загалом він провів у нинішньому сезоні 9 поєдинків та забив 1 м'яч.

"Олімпіакос" посідає 14 місце у турнірній таблиці після 5 турів.

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