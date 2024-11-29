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Яремчук пытался забить гол, но получил тяжелую травму

29 ноября 2024 13:31
Станислав Костюк - Редактор
Яремчук получил неприятную травму и досрочно ушел с поля
Роман Яремчук перед игрой. Фото: instagram.com/olympiacosfc/
Станислав Костюк - Редактор

Футболист греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл меньше двух минут в матче Лиги Европы против румынской команды ФКСБ. Форвард сборной Украины получил травму лица. 

Яремчука продолжают преследовать неприятности в Греции, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках 5 тура основного этапа Лиги Европы. Румынский ФКСБ принял греческий "Олимпиакос". Команды завершили матч со счетом 0:0 несмотря на то, что хозяева остались в меньшинстве в середине второго тайма. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук во время поединка. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Как сыграл Яремчук 

Украинский футболист начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 77-й минуте. Яремчук сразу же подключился к очередной атаке "Олимпиакоса" и попытался нанести удар головой по воротам соперника. 

Удар украинца был заблокирован защитником румынской команды Попеску. Оба футболиста столкнулись головами и упали на газон. В результате у Яремчука оказался разбитым нос. Врачи не сумели остановить кровотечение, Роману пришлось покинуть поле. Он сыграл всего 95 секунд. 

Роман Яремчук
Травма Романа Яремчука. Фото: скриншот Megogo

Это был только второй поединок украинца в Лиге Европы. В общей сложности он провел в нынешнем сезоне 9 поединков и забил 1 мяч. 

"Олимпиакос" занимает 14 место в турнирной таблице после 5 туров. 

Напомним, отец голкипера сборной Украины Анатолия Трубина пообещал наказать игрока из-за скандала с россиянином. 

Главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского раскритиковали по мотивам инцидента после поражения от "Виктории". 

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получит новый шанс пробиться в основной состав испанской команды. 

спорт футбол Лига Европы Роман Яремчук Олимпиакос травма

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