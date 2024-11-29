Яремчук получил неприятную травму и досрочно ушел с поля

Роман Яремчук перед игрой. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Футболист греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл меньше двух минут в матче Лиги Европы против румынской команды ФКСБ. Форвард сборной Украины получил травму лица.

Яремчука продолжают преследовать неприятности в Греции, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В рамках 5 тура основного этапа Лиги Европы. Румынский ФКСБ принял греческий "Олимпиакос". Команды завершили матч со счетом 0:0 несмотря на то, что хозяева остались в меньшинстве в середине второго тайма.

Роман Яремчук во время поединка. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Как сыграл Яремчук

Украинский футболист начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 77-й минуте. Яремчук сразу же подключился к очередной атаке "Олимпиакоса" и попытался нанести удар головой по воротам соперника.

Удар украинца был заблокирован защитником румынской команды Попеску. Оба футболиста столкнулись головами и упали на газон. В результате у Яремчука оказался разбитым нос. Врачи не сумели остановить кровотечение, Роману пришлось покинуть поле. Он сыграл всего 95 секунд.

Травма Романа Яремчука. Фото: скриншот Megogo

Это был только второй поединок украинца в Лиге Европы. В общей сложности он провел в нынешнем сезоне 9 поединков и забил 1 мяч.

"Олимпиакос" занимает 14 место в турнирной таблице после 5 туров.

Напомним, отец голкипера сборной Украины Анатолия Трубина пообещал наказать игрока из-за скандала с россиянином.

Главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского раскритиковали по мотивам инцидента после поражения от "Виктории".

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получит новый шанс пробиться в основной состав испанской команды.