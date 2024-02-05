Яремчук визначився, чи хоче він залишитися у Валенсії

Український форвард Роман Яремчук. Фото: Ла Ліга

Нападник "Валенсії" Роман Яремчук натхненний своєю грою в останніх матчах клубу. Футболіст нарешті знову почав забивати.

Однак він орендований у "Брюгге" без права викупу й після закінчення сезону може повернутися до Бельгії, повідомило Radio Marca Valencia.

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Яремчук згадав як був у добрій формі

За інформацією джерела, нападник збірної України зараз задоволений своїм перебуванням у "Валенсії" та почувається щасливим.

На цю мить у Яремчука багато рішучості продовжувати працювати на тренуваннях та забивати м'ячі.

Також відомо, що після закінчення оренди українець хотів би залишитися у "Валенсії" та не повертатися до Бельгії.

Зазначимо, що у "Валенсії" не мають права викупу, але можуть зробити пропозиції про трансфер, щоправда, поки що таких дій не робили.

У поточному сезоні Яремчук провів за "Валенсію" 20 матчів, у яких забив три м'ячі.

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