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Яремчук визначився, чи хоче він залишитися у Валенсії

5 лютого 2024 22:46
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук визначився, чи хоче він залишитися у Валенсії
Український форвард Роман Яремчук. Фото: Ла Ліга
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападник "Валенсії" Роман Яремчук натхненний своєю грою в останніх матчах клубу. Футболіст нарешті знову почав забивати.

Однак він орендований у "Брюгге" без права викупу й після закінчення сезону може повернутися до Бельгії, повідомило Radio Marca Valencia.

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Зазначимо, що у крайньому матчі чемпіонату Іспанії з футболу український форвард приніс своїй команді перемогу над "Альмерією" (2:1).

Яремчук згадав як був у добрій формі

За інформацією джерела, нападник збірної України зараз задоволений своїм перебуванням у "Валенсії" та почувається щасливим.

На цю мить у Яремчука багато рішучості продовжувати працювати на тренуваннях та забивати м'ячі.

Також відомо, що після закінчення оренди українець хотів би залишитися у "Валенсії" та не повертатися до Бельгії.

Зазначимо, що у "Валенсії" не мають права викупу, але можуть зробити пропозиції про трансфер, щоправда, поки що таких дій не робили.

У поточному сезоні Яремчук провів за "Валенсію" 20 матчів, у яких забив три м'ячі.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

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футбол
Роман Яремчук
Брюгге
Валенсія
українські легіонери (футбол)

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