Яремчук визначився, чи хоче він залишитися у Валенсії
Нападник "Валенсії" Роман Яремчук натхненний своєю грою в останніх матчах клубу. Футболіст нарешті знову почав забивати.
Однак він орендований у "Брюгге" без права викупу й після закінчення сезону може повернутися до Бельгії, повідомило Radio Marca Valencia.
Зазначимо, що у крайньому матчі чемпіонату Іспанії з футболу український форвард приніс своїй команді перемогу над "Альмерією" (2:1).
Yaremchuk ⚽️ pic.twitter.com/ldbb6sgJxi— ADN 🦇 (@VilaFdz) February 3, 2024
Яремчук згадав як був у добрій формі
За інформацією джерела, нападник збірної України зараз задоволений своїм перебуванням у "Валенсії" та почувається щасливим.
На цю мить у Яремчука багато рішучості продовжувати працювати на тренуваннях та забивати м'ячі.
Також відомо, що після закінчення оренди українець хотів би залишитися у "Валенсії" та не повертатися до Бельгії.
Зазначимо, що у "Валенсії" не мають права викупу, але можуть зробити пропозиції про трансфер, щоправда, поки що таких дій не робили.
У поточному сезоні Яремчук провів за "Валенсію" 20 матчів, у яких забив три м'ячі.
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