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Яремчук забив за Валенсію третій гол в Іспанії

3 лютого 2024 17:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Яремчук забив за Валенсію третій гол в Іспанії
Роман Яремчук. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Роман Яремчук забив свій третій гол в Іспанії за Валенсію та другий м’яч в Ла Лізі. Українець відзначився у воротах Альмерії.

Як пройшов матч для Романа та яку оцінку він отримав, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Яремчук знову вийшов у старті та допоміг Валенсії подвоїти перевагу над Альмерією в матчі 23-го туру Ла Ліги. Перший гол був в активі Уго Дуро.

Роман же забив на 23-й хвилині — українець класно відклеївся від захисників та ударом головою замкнув подачу Пепелу з флангу. Яремчук під час святкування зняв футболку, за що отримав жовту картку.

На початку другого тайму Альмерія один гол відіграла. Відзначився Серхіо Арібас. На 63-й хвилині Пепелу не забив пенальті та влучив у стійку. Матч так й завершився перемогою Валенсії 2:1.

Одна з найвищих оцінок

Загалом, українець провів на полі 70 хвилин та отримав за матч одну з найвищих оцінок від Whoscored 7,1. Це був його уже 20-й матч у складі Валенсії.

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Збірна України з футболу
Роман Яремчук
Іспанська Ла Ліга
Валенсія

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