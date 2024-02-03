Яремчук забив за Валенсію третій гол в Іспанії

Роман Яремчук. Фото: Reuters

Гравець збірної України Роман Яремчук забив свій третій гол в Іспанії за Валенсію та другий м’яч в Ла Лізі. Українець відзначився у воротах Альмерії.

Як пройшов матч для Романа та яку оцінку він отримав, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Роман же забив на 23-й хвилині — українець класно відклеївся від захисників та ударом головою замкнув подачу Пепелу з флангу. Яремчук під час святкування зняв футболку, за що отримав жовту картку.

My Roman Yaremchuk Empire pic.twitter.com/Ip3tSBlcDk — Valencia CF (@valenciacf_en) February 3, 2024

На початку другого тайму Альмерія один гол відіграла. Відзначився Серхіо Арібас. На 63-й хвилині Пепелу не забив пенальті та влучив у стійку. Матч так й завершився перемогою Валенсії 2:1.

Одна з найвищих оцінок

Загалом, українець провів на полі 70 хвилин та отримав за матч одну з найвищих оцінок від Whoscored 7,1. Це був його уже 20-й матч у складі Валенсії.

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